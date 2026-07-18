Nach grosser Sorge um Ralph Siegel sind die Angehörigen der deutschen ESC-Legende erleichtert und zuversichtlich. Er liegt nicht mehr im künstlichen Koma, berichten seine Ehefrau Laura und seine Tochter Giulia.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Musikproduzent Ralph Siegel (80) ist am 17. Juli aus Koma erwacht

Familie zeigt sich erleichtert; leichte Gespräche mit Siegel wieder möglich

Siegel ist ESC-Legende, schrieb 1982 den Siegertitel «Ein bisschen Frieden»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Familie von Ralph Siegel (80) zeigt sich erleichtert. Wie sowohl seine Tochter Giulia Siegel (51) als auch seine Ehefrau Laura Siegel (43) mitteilen, ist der Musikproduzent und Komponist aus seinem künstlichen Koma erwacht. Wie zuvor bekannt wurde, war die ESC-Legende aufgrund einer schweren Lungenentzündung in dieses versetzt worden.

«Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten grossen Schritt geschafft hat: Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach», bestätigt seine Tochter Giulia in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Sein Halbbruder aus Berlin habe ihren Vater am heutigen 17. Juli «mit seinem Besuch überrascht und er hat sich riesig gefreut», schreibt sie weiter. «Wir alle können bereits eine leichte Unterhaltung mit ihm führen und blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage.»

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Giulia Siegel bedankt sich ausserdem bei ihren Followerinnen und Followern für die Anteilnahme und Unterstützung. Gegenüber der «Bild»-Zeitung bestätigt Laura Siegel die positive Entwicklung mit nahezu identischen Worten.

Ralph Siegel reagierte im Koma auf Musik

Anfang Juli hatte die Familie mitgeteilt, dass Siegel in ein künstliches Koma versetzt wurde. Wenige Tage später hatte Laura Siegel ebenfalls der «Bild» erzählt: «Er ist noch im künstlichen Koma, reagiert aber, wenn wir ihm seine Lieblingsmusik vorspielen oder ich ihm einen Kuss gebe.» Seine Tochter Alana Siegel erklärte dem Bericht zufolge voller Zuversicht: «Mein Papa ist ein Kämpfer. Ich weiss, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er.»

Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten. Über Jahrzehnte prägte er den Eurovision Song Contest mit zahlreichen Beiträgen, darunter der Siegertitel «Ein bisschen Frieden» von Nicole aus dem Jahr 1982.