ESC-Legende liegt im künstlichen Koma

Der ESC-Patron Ralph Siegel iegt nach einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma. Ärzte in München-Harlaching trafen die Entscheidung wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustands.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralph Siegel liegt nach schwerer Lungenentzündung im künstlichen Koma

Siegel wurde von Spanien nach Deutschland ins Spital München-Harlaching gebracht

Vier Krebserkrankungen besiegt, zuletzt 2024 durch Hormon-Entzugstherapie

Fynn Müller People-Redaktor

Die ESC-Welt macht sich grosse Sorgen um Ralph Siegel (80). Der legendäre Komponist und Grand-Prix-Veteran liegt nach einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma. Das berichtet «tz» am Montagabend. Die Zeitung erfuhr dies aus engsten Familienkreis.

Wie «tz» berichtet, entschieden die Ärzte vor drei Tagen, ihn in diesem Zustand zu versetzen, um seinen ohnehin geschwächten Körper zu entlasten. Siegel, der seit Jahren gegen zahlreiche gesundheitliche Probleme kämpft, wurde aus Spanien nach Deutschland gebracht. Seine Frau Laura Siegel (43) hatte ihn nach ersten Symptomen von ihrem gemeinsamen Wohnsitz in Mont-Roig Bahia, Spanien, zurück in die Nähe ihrer Heimat in Grünwald überführen lassen.

Dort wurde er ins Spital München-Harlaching eingewiesen. «Wenn wir aus der Tür hinausgehen, gibt es ein kleines Restaurant. Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht», erzählte Siegel im März gegenüber «Bild». Er kaufte daraufhin das Lokal und eröffnete es als «Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel».

Besiegte viermal den Krebs

Die Freude über das neue Projekt wurde von gesundheitlichen Rückschlägen überschattet. Seit Jahren leidet Siegel an Polyneuropathie – einer schmerzhaften Nervenerkrankung, die ihm das Gehen und Stehen zunehmend erschwert. Dazu kommen wiederholte Kämpfe gegen den Krebs. Viermal besiegte er die Krankheit, zuletzt 2024, als eine Hormon-Entzugstherapie die Metastasen verschwinden liess.

Besonders dramatisch war der Bruch eines Brustwirbels durch eine Metastase, der ihm laut eigener Aussage «unfassbare Schmerzen» bereitete. Mit seiner Frau Laura, die er 2018 heiratete, lebte Siegel zuletzt in Spanien, wo die beiden 2023 ein Haus kauften.

Siegel ist ein echtes ESC-Urgestein: Seit 1974 nahm er 24 Mal als Komponist und Produzent an dem Wettbewerb teil.