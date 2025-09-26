Ralph Siegel wird in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Nun möchte er sein Gewissen erleichtern und spricht erstmals über seinen übermässigen Alkoholkonsum, den er in jungen Jahren betrieb.

Darum gehts Ralph Siegel wird 80 und spricht über seine Vergangenheit mit Alkohol

ESC-Legende kämpfte viermal gegen Krebs und leidet an Polyneuropathie

Ralph Siegel (79) gehört zu einem der erfolgreichsten deutschen Komponisten. In wenigen Tagen, am 30. September, wird die ESC-Legende 80 Jahre alt und wollte sich nun eine grosse Last vom Herzen reden.

Im Interview mit der deutschen Presseagentur beichtet Siegel jetzt, dass er in jungen Jahren gerne mal einen über den Durst getrunken habe. «Das Leben verlangt einem schon sehr viel ab, muss ich sagen. Ich bin mehr als 60 Jahre lang in diesem Beruf aktiv, da habe ich natürlich auch ein bisschen Raubbau getrieben», gesteht er.

«Zu tief ins Glas geguckt»

Dass es ihm mit 80 Jahren nun noch so gut gehe, erfreut Siegel – und erstaunt ihn fast auch ein bisschen. «Wenn es früher spät wurde – und bei uns wurde es meistens sehr spät – habe ich auch gerne mal zu tief ins Glas geguckt. Ich habe mich da nicht so zurückgehalten und fühle mich insofern mit 80 eigentlich ziemlich fit», so Siegel.

Gesundheitlich ging es ihm nicht immer so gut. Ende des vergangenen Jahres besiegte er bereits zum vierten Mal eine Krebserkrankung. Ausserdem leidet Siegel, genau wie sein Musikkollege Jürgen Drews (80) an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie und kämpft zudem mit Herzproblemen.

Ein Traum von Ralph Siegel wäre es, noch einmal am ESC teilzunehmen, denn an den Ruhestand denkt er noch lange nicht. «Es reizt mich einfach, nochmals mit Deutschland zu starten», gibt er zu.

Er setzt sich für seine Freunde ein

Zuletzt hörte man weniger von Ralph Siegels Gesundheitszustand, als mehr von seiner Unterstützung für seinen schwerkranken Freund Heinz Hoenig (74). Als dieser im Spital lag und um sein Leben kämpfte, waren die finanziellen Mittel knapp, da er keine Krankenversicherung hat. Damit Hoenig die Rechnungen trotzdem bezahlen kann und die beste medizinische Versorgung bekommt, startete Ralph Siegel für ihn einen Spendenaufruf und sammelte erfolgreich eine Summe im sechsstelligen Bereich.