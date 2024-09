Kurz zusammengefasst Ralph Siegel kämpft erneut gegen Krebs

Er leidet unter starken Schmerzen und muss sich ausruhen

Ralph Siegel erzählte «Bunte» im Mai, dass er wieder Krebs habe. Das bestätigte seine Ehefrau Laura Siegel (40) nun offiziell dem Promimagazin «Brisant». «Es ist gerade nicht einfach für ihn, aber er ist wahnsinnig tapfer», sagt die Schweizerin.

Bei dem 78-Jährigen wurden erneut Krebsmetastasen entdeckt, eine macht ihm im Moment besonders schlimm zu schaffen. «Er hat unfassbare Schmerzen, weil der Brustwirbel durch die Metastase gebrochen ist», erklärt Laura Siegel weiter, als «Brisant» sie ohne ihren Ehemann Ralph Siegel auf dem Oktoberfest in München antraf. Selbst für einen kurzen Besuch auf der Wiesn ist die Schlagerlegende derzeit zu schwach.

Geburtstag wird wohl klein ausfallen

Am 30. September wird Ralph Siegel 79 Jahre alt. Aufgrund seines aktuellen Zustands dürfte eine grosse Feier jedoch nicht drin liegen. Der Musikmanager befindet sich bereits wieder in Behandlung. Das bedeutet, dass er im Moment viel liegen und sich ausruhen muss, bis sein Brustwirbel wieder zusammengewachsen ist. «Wir sind in besten Händen», sagt Laura Siegel. «Bei den besten Ärzten. Aber Ralph will natürlich so schnell wie möglich wieder ins Studio.»

Von der Schock-Diagnose lassen sich Ralph und Laura Siegel jedoch nicht entmutigen. «Er kann sich auf mich verlassen. Das wird schon alles wieder gut», meint Laura Siegel optimistisch – oder zumindest tapfer. Ralph Siegel kann es aber doch nicht ganz lassen und komponiert laut seiner Ehefrau einige Song-Ideen auf dem Handy, solange er nicht ins Studio kann. Auch die Bestrahlung meistere er gemäss Laura Siegel hervorragend, auch wenn er danach immer müde sei. «Aber das ist ja normal», so Siegels Ehefrau.

Zum vierten Mal Krebs

Ralph Siegel erkrankte in seinem Leben zuvor bereits dreimal an Krebs, zweimal Mal handelte es sich um Prostatakrebs. Die erste Diagnose erhielt er 2007, dann 2010. 2022 verkündete er zum Dritten, dass der Krebs zurück sei. Nun muss er sich der tückischen Krankheit ein viertes Mal stellen.