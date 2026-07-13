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Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma
«Jeden Tag gibt es den Plan, ihn zurückzuholen»

Seit Tagen hoffen die Ärzte, Ralph Siegel aus dem künstlichen Koma holen zu können. Seine Frau Laura gibt ein emotionales Update aus dem Münchner Krankenhaus.
Publiziert: 14:10 Uhr
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Aktualisiert: 14:11 Uhr
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Ehefrau Laura bangt um Ralph Siegel.
Foto: imago/Weißfuß

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ralph Siegel (80) liegt wegen Lungenentzündung im Koma in München
  • Ärzte wollten ihn am 10. Juli wecken, Herz jedoch zu schwach
  • Siegel reagiert auf Musik, besonders auf seinen Hit «Stay Humble»
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Sorge um Ralph Siegel (80) reisst nicht ab. Der Erfolgskomponist liegt wegen einer Lungenentzündung weiterhin im künstlichen Koma. Eigentlich wollten ihn die Ärzte bereits am Freitag daraus zurückholen. Doch sein Körper spielt noch nicht mit.

«Jeden Tag gibt es den Plan, ihn zurückzuholen», sagt Ehefrau Laura Siegel (43) gegenüber der «Abendzeitung». Das Problem: «Sein Herz ist noch nicht stark genug.» An seinem Zustand habe sich bislang nichts geändert. «Es tut mir so weh», sagt sie aus dem Krankenhaus.

Trotz der schwierigen Situation versucht Laura ihrem Mann Momente der Normalität zu schenken. Am Wochenende zeigte sie ihm sogar das Viertelfinal der Frauen-WM zwischen Norwegen und England. Ralph Siegel ist bekennender Fan von Norwegens Fussballstar Erling Haaland (25).

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Siegel reagiert auf Musik

Schon vor wenigen Tagen verriet Laura Siegel gegenüber der «Bild», dass ihr Mann auf Musik reagiere. Vor allem bei «Stay Humble» – einer Neuinterpretation seines Kult-Hits «Moskau», den Siegel 1979 für Dschinghis Khan komponierte – zeige er deutliche Reaktionen.

Die schwere Lungenentzündung hatte den 80-Jährigen während eines Urlaubs mit seiner Frau in Spanien getroffen. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, brach das Ehepaar die Ferien sofort ab. Laura Siegel liess ihren Mann nach München bringen, wo er seither auf der Intensivstation behandelt wird.

Für Ralph Siegel ist es nicht der erste schwere gesundheitliche Rückschlag. Der Komponist des ESC-Siegerhits «Ein bisschen Frieden», mit dem Nicole (61) 1982 den Eurovision Song Contest gewann, leidet an Polyneuropathie und musste in den vergangenen Jahren mehrfach gegen Krebs kämpfen. Seit 2018 ist er mit der Schweizer Musikmanagerin Laura Siegel verheiratet.


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