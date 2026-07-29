Gegen US-Star Jared Leto werden erneut schwere Vorwürfe erhoben. In einer BBC-Doku sprechen zehn Frauen über mutmassliches sexuelles Fehlverhalten des Schauspielers. Vier der Fälle könnten strafrechtlich relevant sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jared Leto (54) wird sexueller Übergriffe beschuldigt, berichtet eine BBC-Doku

Vier Frauen schildern strafrechtlich relevante Vorwürfe, darunter Missbrauch minderjähriger Mädchen

Die BBC zählt über 120 Vorwürfe zwischen 2002 und 2016 gegen Leto

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit Jahren kursieren schwere Vorwürfe gegen US-Schauspieler und Sänger Jared Leto (54). Mehrere Frauen werfen dem Hollywoodstar sexuelles Fehlverhalten vor; wiederholt geht es dabei um Vorfälle, bei denen die Mädchen minderjährig gewesen sein sollen.

Eine Zeit lang war es eher ruhig um Jared Leto. Jetzt veröffentlicht die BBC eine Dokumentation, in der zehn Frauen über ihre angeblichen Erfahrungen mit dem «Thirty Seconds to Mars»-Frontsänger sprechen. In «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret» werfen vier dieser Frauen Leto nach Angaben des Senders Verhalten vor, das strafrechtlich relevant ist.

Er soll seine Machtposition missbraucht haben

In der BBC-Doku schildern neun der zehn Frauen ihre Geschichten zum ersten Mal öffentlich; vier der Frauen erheben Vorwürfe, die für Leto strafrechtliche Konsequenzen haben könnten, sollten sie sich vor einem Gericht als wahr herausstellen. Eine Frau behauptet laut BBC, sie sei 2002 als 17-Jährige von Leto, der damals Anfang 30 war, im Badezimmer eines Motels sexuell missbraucht worden. Eine weitere Frau gibt an, Leto habe ihr mit sexuellen Übergriffen gedroht, als sie 19 Jahre alt war.

Eine dritte Frau schildert, sie habe als 17-Jährige mit Leto in seinem Haus in Kalifornien Sex gehabt. Sex mit Minderjährigen unter 18 Jahren ist im Bundesstaat Kalifornien strafbar. Eine Vierte wirft dem Schauspieler vor, er habe sie als 16-Jährige mit sexuell anzüglichen Telefonaten belästigt und «gegroomt», also sie systematisch manipuliert und seine Machtposition als berühmte Persönlichkeit ausgenutzt. Angeblich habe Leto ihr eine Geheimhaltungsvereinbarung zukommen lassen, um sein Verhalten zu vertuschen, die sie jedoch nie unterschrieben habe.

Laut der BBC habe der Sender die zugesandte Geheimhaltungsvereinbarung gesehen und auch andere Nachrichten und Fotos im Zusammenhang mit den Behauptungen der Frauen überprüft.

Vorwürfe halten sich schon lange

Vier weitere Frauen behaupten in der Doku, sie hätten «seltsame» und «oft sehr sexuelle» Anrufe von Leto erhalten, als sie jünger waren. Alle Frauen geben an, Kontakt mit Leto zwischen 2002 und 2016 gehabt zu haben, als dieser in seinen 30ern und 40ern war. «Das war vor 25 Jahren … er ist ungestraft davongekommen», sagt eines seiner mutmasslichen Opfer laut BBC in der Doku.

Dass Vorwürfe gegen den «Dallas Buyers Club»-Schauspieler im Raum stehen, ist nichts Neues. Gerüchte und Vorwürfe gegen Leto halten sich seit Jahrzehnten. Die BBC will mehr als 120 einzelne Vorwürfe gezählt haben, die online im Zusammenhang mit Letos Verhalten gegenüber Frauen erhoben wurden.

2025 flammten die Vorwürfe erneut auf, als eine DJane aus Los Angeles namens Allie Teilz in den sozialen Medien schrieb, sie sei im Alter von 17 Jahren von dem Schauspieler sexuell belästigt worden, woraufhin sich mehrere andere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen meldeten.

Neun Frauen warfen Leto im vergangenen Jahr zudem in einem Artikel des US-Medienunternehmens «Air Mail» sexuelles Fehlverhalten vor. Leto wies alle Vorwürfe zurück.