Britneys Söhne feiern Laufsteg-Debüt in Paris

Britney Spears' Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) feierten am Freitag ihr Laufsteg-Debüt bei der Pariser Fashion Week. Für die Menswear-Show des Labels Vetements präsentierten sie stilvolle und kontrastreiche Outfits.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Britney Spears' Söhne Sean und Jayden debütieren bei Pariser Fashion Week

Jayden trug ein lässiges Outfit, Sean beeindruckte im eleganten Seidenmantel

Sean (2005) und Jayden (2006) stammen aus Spears' Ehe mit Kevin Federline

Silja Anders Redaktorin People

Britney Spears kann stolz auf ihre Söhne sein: Sean Preston und Jayden James haben am Freitag bei der Pariser Fashion Week ihr Debüt auf dem Laufsteg gefeiert. Für die Menswear-Show von Vetements zur Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 standen die beiden erstmals gemeinsam als Models auf dem Catwalk. Darüber berichtet unter anderem das US-Magazin «People».

Sean Preston lief in einem eleganten Look mit langem schwarzem Seidenmantel, dunklem Hemd samt Krawatte, Jeans und glänzenden schwarzen Schuhen. Jayden setzte dagegen auf einen lässigeren Auftritt: Er kombinierte eine helle Used-Jeans mit einem eng anliegenden weissen Tanktop, einem Ledergürtel mit auffälligen Ketten und dunkelbraunen Loafern.

Neben den beiden Nachwuchsmodels sorgten weitere prominente Gäste für Aufmerksamkeit. Laut «Page Six» lief auch Schauspielerin Sharon Stone über den Laufsteg – ebenfalls für die Vetements Menswear.

Keine Unbekannten in der Modewelt

Für Jayden war es nicht der erste Auftritt bei einem Modeevent. Bereits im Mai besuchte er die Dior-Cruise-Show in Los Angeles – damals jedoch auf den Zuschauerplätzen.

Sean Preston und Jayden James stammen aus der Ehe von Britney Spears und Kevin Federline. Das Paar heiratete 2004, die beiden Söhne wurden 2005 und 2006 geboren. Nach der Scheidung im Jahr 2007 erhielt Federline das Hauptsorgerecht, sodass die Brüder überwiegend bei ihrem Vater aufwuchsen.

Familie rückt wieder näher zusammen

Nach schwierigen Jahren scheint sich das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihren Söhnen inzwischen deutlich verbessert zu haben. Auslöser war unter anderem eine persönliche Krise der Sängerin. Wie «People» berichtet, wurde sie Anfang März im kalifornischen Ventura wegen des Verdachts festgenommen, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein. Kurz darauf begab sie sich in eine Therapie.

Nach Angaben eines Insiders spielten Sean Preston und Jayden eine entscheidende Rolle dabei, ihre Mutter zu diesem Schritt zu bewegen. «Ihre Söhne waren ein wichtiger Grund dafür, dass sie sich für eine Reha entschied. Sie haben offen mit ihr gesprochen – sie wollten einfach, dass es ihr wieder gut geht», zitierte «People» die Quelle.