Vor einem Monat begab sich Britney Spears in eine Entzugsklinik. Nun wurde sie beim Essen mit ihrer Assistentin gesichtet, und Augenzeugen berichten von wirren Szenen. Die Sängerin habe miaut, gebellt und sei mit einem Messer durch die Gegend gelaufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Britney Spears (44) sorgte Mittwoch in Los Angeles für Restaurant-Eklat

Zeugen berichten von Schreien, Bellen und Messer in der Hand

Spears 2026 auf Bewährung, Entzugsklinik-Einweisung am 12. April 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Wieder gibts Puff für Britney Spears (44). Die «Toxic»-Sängerin besuchte am Mittwochabend ein Restaurant in Los Angeles. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, soll sich Britney Spears dort komplett wirr verhalten haben.

Laut Augenzeugen ist Spears im Restaurant «Blue Dog Tavern» laut geworden, hat geschrien und sogar gebellt. Die Sängerin soll sogar mit einem Messer in der Hand herumgelaufen sein und habe so die anderen Gäste verängstigt.

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Die Sängerin habe sich am Tisch «wie ein Kleinkind» benommen, sagt ein Augenzeuge. Laut TMZ wurde Spears am Ende des Abends von ihrem Sicherheitsteam nach Hause begleitet.

«Völlig übertrieben dargestellt»

Ein Sprecher von Britney Spears weist die Berichte zurück. «Das Ganze wird völlig übertrieben dargestellt. Britney genoss ein ruhiges Abendessen mit ihrer Assistentin und ihrem Bodyguard. Sie erzählte lediglich eine Geschichte darüber, wie ihr Hund die Nachbarn angebellt hat», rechtfertigt er sich. Das Messer habe sie «nur dazu genutzt, ihren Burger zu schneiden».

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Wochen, nachdem sich Spears wegen Alkohol am Steuer vor Gericht verantworten musste. Die Sängerin wurde zu einem Jahr informeller Bewährungszeit und einem dreimonatigen Alkoholkurs verurteilt.

Sie war in Entzugsklinik

Am 12. April wurde Spears laut TMZ in eine Entzugsklinik eingewiesen. Am 30. April wurde sie erstmals wieder öffentlich gesehen seit der Einweisung.

In den vergangenen Jahren machte Britney Spears immer wieder durch seltsames Verhalten auf sich aufmerksam. Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie 2023 etwa Videos, in denen sie mit Messern tanzte. Die Sängerin ist zweifache Mutter. Sie hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) zwei Söhne im Alter von 20 und 19 Jahren.