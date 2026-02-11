Britney Spears verkauft ihren Musikkatalog

Pop-Ikone Britney Spears hat ihren Musikkatalog und zusätzliche Verwertungsrechte an den Musikverlag Primary Wave verkauft. Sie ist nicht die erste, die ihre Songs veräussert.

Darum gehts Britney Spears verkauft Musikkatalog an Primary Wave, Vertrag seit Dezember 2025

Deal könnte Wert von 200 Millionen Dollar erreichen, genaue Summe unbekannt

Spears unter Vormundschaft bis 2021, kämpft weiterhin mit Folgen

Pop‑Ikone Britney Spears (44) sorgt für Schlagzeilen: Die Sängerin hat ihren Musikkatalog und weitere Rechte an den Musikverlag Primary Wave verkauft, wie «TMZ» unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet.

Wie hoch die Zahlung dafür war, ist bisher nicht bekannt. Angeblich handelt es sich um einen «bahnbrechenden Deal», der in seiner Grössenordnung etwa dem 200-Millionen-Dollar-Deal entspricht, den Justin Bieber (31) beim Verkauf seiner Musik abgeschlossen hat.

Spears soll mit dem Verkauf zufrieden sein

Berichten zufolge unterzeichnete Spears den Vertrag bereits am 30. Dezember. Quellen sagen, sie sei «zufrieden mit dem Verkauf und feiert ihn, indem sie Zeit mit ihren Kindern verbringt.» Primary Wave beschreibt sich selbst als den «führenden unabhängigen Musikverlag für legendäre Musik weltweit». Das Unternehmen betreut einige der bekanntesten Songwriter, Künstler und Plattenlabels in der Musikgeschichte.

In den letzten Jahren haben mehrere Künstler ihre Musikkataloge verkauft, darunter Justin Bieber, Bob Dylan (84) und Shakira (49). Britney Spears' Ex, Justin Timberlake (45), verkaufte 2022 seinen Songkatalog für über 100 Millionen Dollar. Stevie Nicks (77) veräusserte im Jahr 2020 achtzig Prozent ihres Katalogs.

Sängerin schiesst gegen Familie

Für Britney Spears könnte es ein Neuanfang sein. Der Verkauf ihres Musikkatalogs markiert einen weiteren Schritt in Richtung Selbstbestimmung für Spears, die damit Kontrolle über ihr Leben und ihre Karriere zurückgewinnt. Denn die Sängerin hat offenbar weiterhin mit den Folgen ihrer jahrelangen Vormundschaft zu kämpfen.

Erst Anfang Februar richtete sie erneut deutliche Worte des Frusts via Instagram an ihre Familie: «Als Menschen wollen wir nur verbunden sein und uns nie allein fühlen», schrieb Spears. «Für diejenigen in eurer Familie, die meinten, euch helfen zu wollen, indem sie euch isolierten und unglaublich ausgeschlossen fühlen liessen ... sie lagen falsch. Wir können vergeben, aber man vergisst nie. Sehnsucht nach Kontakt ist immer wichtig!!!»

Sie fügte hinzu: «Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein, angesichts dessen, wie meine Familie mich behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen.»

Nach einem psychischen Zusammenbruch im Jahr 2008 stand Britney Spears bis 2021 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Während dieser Zeit hatte er die Kontrolle über ihr Vermögen und viele persönliche Entscheidungen.