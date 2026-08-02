Deutsches TV-Paar setzt auf irres Beziehungsmodell

Giulia Siegel ist seit über zehn Jahren glücklich mit Partner Ludwig Heer zusammen. Trotzdem darf sie fremdküssen. Allerdings nur mit Frauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giulia Siegel enthüllt ihre «kreative Beziehung» mit Ludwig Heer

Sie darf andere Frauen küssen, aber nicht mit Männern knutschen

Seit über 10 Jahren Paar, bekannt aus «Temptation Island» und TV-Shows

Fynn Müller People-Redaktor

Giulia Siegel (51) gibt ein ungewöhnliches Liebesgeständnis ab. Wie die ehemalige Moderatorin und Dschungelcamp-Kandidatin in einem Instagram-Video mit Influencerin Luna Rabea (30) verrät, führen sie und ihr Partner, TV-Koch Ludwig Heer (45), eine «kreative Beziehung».

Siegel erklärt: «Ich darf mit anderen Frauen knutschen, wann immer ich möchte.» Für Männer gelte diese Regel nicht: «Mit Männern knutsche ich jetzt nicht so gerne, ausser mit meinem.»

Luna Rabea ist überrascht. «Ah ja, habe ich noch nie gehört – «kreativ». Auch in der Kommentarspalte sorgt das Beziehungsmodell von Siegel und Heer für amüsante Reaktionen. «Schatz, ich bin dir nicht fremdgegangen. Ich war nur kreativ», witzelt ein User. Andere bewundern ihre Offenheit. «Feier ich. Da gehört viel Vertrauen dazu.» Und: «Wenn das offen kommuniziert wird in der Partnerschaft, dann ist alles fein.»

Seit über zehn Jahren sind Giulia Siegel und Ludwig Heer ein Paar. Die beiden haben ihre Beziehung bereits in mehreren Reality-TV-Shows unter Beweis gestellt, unter anderem bei «Temptation Island». Auch im «Sommerhaus der Stars» waren sie zu sehen.

Partner von Nikki Glaser darf fremdgehen

US-Komikerin Nikki Glaser (42) setzt ebenfalls auf ein spezielles Beziehungsmodell. Sie erlaubt ihrem Partner Chris Convy (40) sexuelle Abenteuer mit anderen Frauen, solange es emotional keine Rolle spielt. Sie sei dadurch erregter. «Es macht mich geil, wenn mein Partner Affären hat», gestand sie im Podcast «Call Her Daddy» von Alex Cooper (31).

Giulia Siegel ist die Tochter von Ralph Siegel (80). Der berühmte Musikproduzent ist erst kürzlich aus dem künstlichen Koma aufgewacht. In seinem ersten Interview seit der schweren Lungenentzündung schilderte der 80-Jährige, wie knapp es diesmal war.