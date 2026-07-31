Drei Wochen lang lag Ralph Siegel im künstlichen Koma, nun ist der Komponist zurück auf der Normalstation. In seinem ersten Interview seit der schweren Lungenentzündung schildert der 80-Jährige, wie knapp es diesmal war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralph Siegel nach schwerer Lungenentzündung aus künstlichen Koma erwacht

Arzt: «Ein Tag später und er wäre tot gewesen»

18 Tage im künstlichen Koma, über 2000 Lieder komponiert

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ralph Siegel (80) hat die Intensivstation verlassen. Drei Tage nach der Verlegung auf die Normalstation hat sich der Komponist erstmals seit seiner schweren Lungenentzündung selbst zu Wort gemeldet. «Verhältnismässig geht es mir gut. Wenn man im Krankenhaus ist, dann geht es einem eben dementsprechend. Sonst würde man ja gar nicht aufgenommen werden», sagte er der «Bild»-Zeitung.

18 Tage lag Siegel im künstlichen Koma. Was in dieser Zeit passierte, weiss er nur aus zweiter Hand. «Meine geliebte Frau Laura hat mir erzählt, dass ich wochenlang überhaupt nicht ansprechbar war. Davon habe ich nichts mitbekommen», berichtete er dem Blatt.

«Einen Tag später und ich wäre tot gewesen»

Es sei bereits das dritte Mal, dass er knapp dem Tod entkommen sei. Diesmal sei es besonders knapp gewesen, habe ihm sein Arzt erklärt. «Wenn ich noch einen Tag länger in Spanien geblieben wäre oder dort in irgendeine Klinik eingeliefert worden wäre, dann würde ich heute nicht mehr leben. Einen Tag später und ich wäre tot gewesen», so Siegel. Der Mediziner habe ihn «noch einmal gerettet».

In den letzten Wochen hat die ESC-Legende viel Kraft verloren und könne im Moment nicht aufstehen. Seinen Zustand führt Siegel aber auch auf seinen Lifestyle vor dem Krankenhausaufenthalt zurück: «Ich habe die letzten drei Jahre, bis auf ein paar Termine und meinen Geburtstag, eigentlich nur im Bett oder auf dem Sofa gelegen. Ich habe unterschätzt, wie wenig ich mich bewegt habe und was das mit dem Körper macht.»

Künstliches Koma wegen Lungenentzündung

Dass Siegel wegen der Lungenentzündung in einer Münchner Klinik ins künstliche Koma versetzt worden war, wurde Anfang Juli bekannt. Am 17. Juli bestätigte seine Ehefrau Laura Siegel (43), dass der 80-Jährige wieder wach und ansprechbar sei: «Die ganze Familie ist unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten grossen Schritt geschafft hat.»

Gesundheitlich hat der Komponist, der mehr als 2000 Lieder geschrieben hat (unter anderem den ESC-Siegertitel «Ein bisschen Frieden»), ohnehin einiges hinter sich. In den Jahren zuvor war er mehrfach schwer erkrankt, unter anderem an Krebs, hinzu kommt die schmerzhafte Nervenkrankheit Polyneuropathie.