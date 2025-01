1/6 Cora Schumacher musste während ihrer Teilnahme bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» die Reissleine ziehen.

Cora Schumacher musste nach drei Tagen abbrechen

Wenn Lilly Becker (48), Yeliz Koc (31) und Co. sich ab 24. Januar in der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (täglich 20.15 Uhr, RTL und RTL+) beweisen, wird es ihnen hoffentlich besser ergehen als einigen ihrer Vorgängerinnen und Vorgängern. Denn der Dschungel ist nicht nur ein TV-Abenteuer, sondern mitunter auch sehr herausfordernd. Mit körperlichen Beschwerden und gesundheitlichen Problemen schlugen sich in der Vergangenheit schon so einige prominente Camper herum.

Cora Schumacher und Heinz Hoenig hatten vergangene Staffel Probleme

2024 verliess etwa Cora Schumacher (48) überraschend nach nur drei Tagen das Camp freiwillig, weil es ihr nicht gut ging. Zwar erklärte Dr. Bob, der eigentlich Bob McCarron (74) heisst, in der Sendung: «Meine Kollegen und auch ich haben sie untersucht, jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Unserer Einschätzung nach war sie fit genug, es gibt also keine medizinischen Gründe für ihren Auszug.» Doch dem widersprach die Ex-Frau von Ralf Schumacher (49) energisch. Mit heiserer Stimme und Husten meldete sie sich nach ihrem Ausstieg in einer Instagram-Story zu Wort. Dr. Bob habe sie «überhaupt gar nicht untersucht». Er sei ja auch gar kein Arzt und könne keine medizinische Bewertung abgeben. Sie betonte, dass ihr die Folgen einer Post-Covid-Erkrankung in Australien zu schaffen machten.

Auch ihren Mit-Camper, «Das Boot»-Legende Heinz Hoenig (73), schlauchte die Show. Der Staffel-Älteste war für die allermeisten Dschungel-Prüfungen aus medizinischen Gründen gesperrt, absolvierte allerdings die Essen-Prüfung noch kurz vor seinem Ausstieg ohne Murren. Er hielt neun Tage länger als Schumacher aus - dann nahm das Ärzte-Team ihn vorsorglich aus dem Camp. Der Dschungel sei «eine kräftezehrende Herausforderung für jeden», erklärte RTL. In einem Bericht auf der RTL-Homepage betonte Dr. Bob, man müsse auch bedenken, der Schauspieler sei rund «dreimal so alt», wie die meisten anderen Stars im Camp.

Hitze und Hunger machen Senior-Kandidaten besonders zu schaffen

Vor allem bei älteren Kandidaten machte die Gesundheit einen Strich durch die Dschungelkronen-Hoffnung. Politiker Günther Krause (71) verliess das Camp 2020 nach nur wenigen Stunden. Für Schauspieler Helmut Berger (1944-2023) war 2013 wegen seines Gesundheitszustands nach drei Tagen Schluss. Hitze und Hunger setzten drei Jahre später auch Sänger Gunter Gabriel (1942-2017) und Schauspieler Rolf Zacher (1941-2018) zu, die bei ihrer Teilnahme schon über 70 Jahre alt waren. Sie kamen vom Camp direkt ins Krankenhaus.

Aber auch jüngere Kandidaten kann ein frühzeitiger Ausstieg ereilen. So stieg die einstige «DSDS»-Sängerin Lisa Bund (36) in der dritten Staffel wegen einer akuten Magenschleimhautentzündung aus. DJane Giulia Siegel (50) schied in der vierten Staffel 2009 aufgrund von Rückenproblemen aus. Und die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Angelina Pannek (32) – damals noch Heger – war in der neunten Staffel 2015 nach einer Woche am Ende ihrer Kräfte: «Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut.»