Florian Silbereisen stellte einst einen Kuss-Rekord auf

Am 4. August wird Florian Silbereisen 45 Jahre alt. Der Showmaster wurde schon als Kind zum Star, hält gleich zwei Kuss-Weltrekorde und zieht vor jeder Live-Show dieselbe rote Unterhose an. Hier kommen fünf Fakten über den Schlagerstar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Florian Silbereisen feiert heute seinen 45. Geburtstag als Schlagerstar und Entertainer

2011 stellte er einen Rekord auf: 117 Küsse in einer Minute

Seit 2004 trägt er bei Live-Auftritten immer eine rote Unterhose

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Florian Silbereisen (45) gehört zu den gefeierten Schlagersängern, Moderatoren und Entertainern Deutschlands. Als Kapitän des «Traumschiffs» hat er sich zudem als Schauspieler etabliert. Am 4. August wird der Tausendsassa 45 Jahre alt. Wer ihn aber nur von der Bühne der «Feste»-Shows oder von der Brücke des Kreuzfahrtschiffs kennt, verpasst jede Menge kuriose Details aus seinem aufregenden Leben.

Kinderstar mit der Harmonika

Angefangen hat alles mit einem Geschenk seines Grossvaters an den damals dreijährigen Flori: einer steirischen Harmonika. Mit sechs spielte der Junge aus Tiefenbach bei Passau dann mit der Gruppe «Lustige Almdudler» auf Volksfesten, mit zehn erschien seine erste Single und er war erstmals bei Karl Moik im «Musikantenstadl» zu sehen. Sein erstes Album «Lustig samma» brachte er schon mit 15 Jahren heraus.

Der Rest ging schnell: 1999 machte ihn ein Auftritt bei Carmen Nebel bundesweit bekannt. Eine Banklehre hatte er da längst nach nur wenigen Tagen hingeworfen. 2002 bekam er beim MDR mit «Mit Florian, Hut und Wanderstock» seine erste eigene Sendung, 2004 übernahm er von Nebel die «Feste»-Shows. Damit wurde er übrigens der bis dato jüngste Moderator einer Samstagabendshow in Europa.

Schlechter Klamottenstil

Trotzdem zog Silbereisen damals oft den Spott der Leute auf sich: Mit seinen langen blonden Haaren, seinen eingestaubten Rüschenhemden und samtigen Krawatten nahm ihn nicht jeder ernst. 2008 setzte ihn das Männermagazin «Men's Health» sogar auf Rang zwei der am schlechtesten gekleideten Männer des Jahres, weil er «mit seiner Kleidung und seiner Frisur eine ganze Generation» diskriminiere. Noch schlechter sah es nur für Moderator Elton (55) aus.

Von blondierten Strähnen und Glitzerjackets ist heute nichts mehr übrig. Der Entertainer setzt inzwischen auf schmale Anzüge und graue Schläfen – und die weiblichen Fans laufen ihm seit Jahren hinterher. Der wohl gründlichste Glow-up der Schlagerbranche hat sich also gelohnt.

117 Küsse in 60 Sekunden

Ob das im Zusammenhang damit steht, dass Silbereisen gleich zweimal wegen seines Kusstalents im «Guinness-Buch der Rekorde» verewigt ist? 2011 küsste er beim «Winterfest der Volksmusik» binnen einer Minute 117 Frauen – Rekord. 2017 legte er im «ZDF-Fernsehgarten» nach: 74 Küsse in 30 Sekunden von Cheerleaderinnen aus Berlin.

Privat war der Sänger übrigens deutlich zurückhaltender. Zehn Jahre lang galt er mit Helene Fischer (41) als Traumpaar des deutschen Schlagers. Die Trennung kurz vor Weihnachten 2018 traf die Fans unvorbereitet, ein böses Wort fiel öffentlich trotzdem nie. Bis heute betonen beide ihre Freundschaft und auf Silbereisens Oberarm prangt weiterhin das Porträt-Tattoo seiner Ex. Zuletzt sangen die beiden beim Finale von Fischers 360-Grad-Tour im vergangenen Monat ihr gehyptes Duett «Schau mal herein».

0:39 Pantomimische Challenge: Mit diesem Video begeistern Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Fans

Über eine neue Liebe ist seitdem offiziell nichts bekannt, auch wenn sich zuletzt Gerüchte um Beatrice Egli (38) hielten. Im Duett «Das wissen nur wir» kokettierten die beiden Schlagerstars absichtlich mit den Spekulationen.

«Das ist mein bester Freund»

Die Freundschaft mit Helene Fischer ist nur eine von vielen, die Silbereisen seit Jahrzehnten pflegt. Kollege Stefan Mross (50), mit dem er schon vor über 20 Jahren auf Tour war, schwärmte im MDR-«Riverboat» von seinem Kollegen: «Das ist mein bester Freund.» Silbereisen war auch Trauzeuge bei seiner Live-TV-Hochzeit mit Anna-Carina Woitschack.

Ähnlich klingt es bei DJ Ötzi (55), der mit Silbereisen und Mickie Krause das Trio MFG gegründet hat. «Florian ist wie ein Bruder für mich, seit 25 Jahren. Wir haben keine Geheimnisse voreinander», sagte der Österreicher der «Bild»-Zeitung 2024. Und schob hinterher, was in der Branche wohl jeder unterschreiben würde: Flori sei einer, mit dem man richtig feiern könne. Kein Wunder, dass er auch schon gemeinsam mit Thomas Anders oder Jan Smit und Christoff De Bolle Alben herausbrachte.

Eine rote Unterhose

Neben der wohl berühmtesten Ex-Beziehung der deutschen Schlagerszene hat Florian Silbereisen wohl auch die bekannteste Unterwäsche. Seit seiner ersten Live-Show 2004 trägt er bei jedem Live-Auftritt eine rote Unterhose. «Das ist mein Talisman geworden und bis heute immer dabei», erzählte er 2021 der «Bild». Nach jeder Sendung werde das gute Stück gewaschen, gebügelt und zurück in den Schrank gelegt.

Gebraucht hat er sie oft. Vom «Winterfest» über das «Adventsfest der 100'000 Lichter» bis zum «Schlagerbooom» moderiert Silbereisen seit zwei Jahrzehnten die grossen Samstagabende der ARD, dazu kam 2022 ein Abstecher in die «DSDS»-Jury.

Damit es ihm nicht zu viel wird, muss er auch viele Angebote absagen, verriet Silbereisen der «AZ» im Juni. Er wolle dafür lieber seine Aufgaben hundertprozentig erledigen. «Und ausserdem: So verlockend manches auch sein mag, die Zeit mit Familie und Freunden kommt nicht zurück.»