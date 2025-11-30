Alle Jahre wieder lädt Florian Silbereisen zu seinem «Adventsfest der 100'000 Lichter» ein. Aber von wegen «Süsser die Glocken nie klingen» – die Fans schlagen auf Social Media eher Misstöne an, wenn es um ein Feedback der Sendung geht.

Darum gehts ARD-Show «Adventsfest der 100'000 Lichter» sorgt für gemischte Gefühle beim Publikum

Kritik an Wiederholung und Kitsch, aber auch positive Stimmen vorhanden

DJ Ötzi tritt zum 13. Mal in Silbereisens festlicher Show auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Die ARD-Show «Adventsfest der 100'000 Lichter» von und mit Florian Silbereisen (44) sorgt beim Publikum für gemischte Gefühle. Trotz der gemütlichen Atmosphäre und Starbesetzung kam für viele nur wenig weihnachtliche Stimmung auf.

Auf Social Media äusserten sich diverse Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Live-Sendung vom Samstag. Ein User meint: «Meine Horrorvorstellung von Weihnachten.» Ein anderer findet: «Einfach jedes Jahr derselbe Cringe, wenn wir mal ehrlich sind.» Dabei wird nicht nur die Sendung, sondern auch Moderator Silbereisen kritisiert.

«Nase voll von Weihnachten;»

Ein weiterer Zuschauer stellt die jährliche Neuproduktion in Frage: «Ich frage mich jedes Jahr, wieso die das jedes Mal neu produzieren? Es ist wirklich jedes Jahr gleichbleibend schaurig.» Diese Meinung scheint von vielen geteilt zu werden, die die Show als vorhersehbar und übermässig kitschig empfinden. Und einer findet: «Silbereisen und seine Entourage haben es geschafft: Ich habe jetzt bereits die Nase von Weihnachten voll.»

Ein Blick auf Social Media zeigt aber auch: Es gab nicht nur kritische Stimmen zu Silbereisens Adventsshow. Eine Anzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern hatten nach wie vor Freude an der Sendung.

Nicht nur negative Stimmen

Die Resonanz im Netz fällt bescheiden aus. Dabei bietet die Sendung ein hochkarätiges Staraufgebot. Zu den auftretenden Künstlern gehören unter anderem Andrea Berg (59), Wincent Weiss (32), Howard Carpendale (79), Unheilig, Ella Endlich (41), Andy Borg (65) und die No Angels. Auch internationale Gäste wie der Pianist Lang Lang (43) sind Teil des Programms.

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Auftritt von Schauspielerin Simone Thomalla, die gemeinsam mit Florian Silbereisen, Semino Rossi (63) und Helmut Lotti (56) den Weihnachtsklassiker «Mary's Boy Child» live performen wird.

DJ Ötzi (54) stellt mit seinem Auftritt einen besonderen Rekord auf. Bereits zum 13. Mal tritt der «Anton aus Tirol» in einer festlichen Show auf und war seit 2023 in jeder einzelnen Sendung von Florian Silbereisen als Gast mit dabei.