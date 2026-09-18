Summer Terenzi gibt erneut Einblicke in ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater Marc Terenzi. Unter Tränen schildert sie, wie der US-Sänger sie im Regen stehen liess.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Summer Terenzi berichtet in Talkshow tränenreich über Beziehung zu Vater Marc

Sie kritisiert ihn als Narzissten, brach Kontakt ab

Marc schrieb Entschuldigungssong, doch sie will ihn nicht hören

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Mit Tränen in den Augen holt Summer Terenzi (20) erneut gegen ihren Vater Marc Terenzi (48) aus. In der deutschen Talkshow «deep und deutlich» gewährt die Sängerin Einblicke in ihre Gefühlswelt und die tiefen Narben, die die schwierige Beziehung zum US-Popsänger hinterlassen hat.

Als sich Sarah Connor (46) und der «Love to Be Loved by You»-Sänger trennten, war Summer erst zweijährig. Sie wuchs danach primär bei ihrer Mutter auf. Marc Terenzi fiel über die Jahre hinweg immer wieder durch negative Schlagzeilen auf, weshalb Summer als Kind wiederholt gehänselt worden sei. Jahre später verarbeitete sie ihren aufgestauten Schmerz in der Musik.

Knallharte Abrechnung

Schon ihr im Juni 2026 erschienene Song «Daddy Issues» war eine emotionale Abrechnung mit der jahrelangen Entfremdung und Enttäuschung. Sie beschreibt ihren Vater darin unter anderem als Narzissten. «Ich weiss, es sind harte Worte, aber es ist meine Wahrheit», sagt sie in der NDR-Talkshow mit Moderatorin Lola Weippert (30).

Die Kritik seiner Fans pralle an Summer Terenzi ab. Es gehe ihr nicht darum, ihn schlechtzumachen: Ein schlechter Mensch sei er sicherlich nicht, aber «er hat so viel Trauer in mir ausgelöst».

0:24 «Mein Vater war ein Narzisst»: Hier rechnet Summer Terenzi mit ihrem Vater ab

Rabenvater?

Die 20-Jährige habe schliesslich den Kontakt komplett abgebrochen. Heute sei sie erwachsen, brauche ihn nicht mehr so wie früher als Kind. Sie habe akzeptiert, dass sie die verpasste Zeit aus der Kindheit niemals zurückbekommen werde.

Trotz einem gewissen Mitgefühl sagt Summer Terenzi: Drogensucht und Alkoholismus seien keine Ausrede dafür, als Vater zu versagen. «Ich meine, wie oft habe ich geweint, als er mir gesagt hat, er kommt und dann kommt er einfach nicht.».

Zu späte Entschuldigung

Dieser Schmerz habe Spuren bis weit ins Erwachsenenalter hinterlassen: Selbst in eigenen Partnerschaften kämpfe sie mit Verlustängsten und Panik, ausgelöst durch die Ereignisse in ihrer Kindheit.

Die Nachricht, dass Marc Terenzi nach dem Release von «Daddy Issues» sogar einen eigenen Entschuldigungssong – «Sorry Might Not Ever Be Enough» – für sie schrieb, schockt Summer Terenzi. Anhören wird sie ihn sich wohl nicht – aus Selbstschutz meide sie bewusst alles, was mit ihrem Vater zu tun hat.