James Mountbatten-Windsor, jüngster Enkel der Queen, wurde 2023 zum Earl of Wessex und gilt neuerdings als Grossbritanniens begehrtester Junggeselle. Der 18-Jährige, aktuell im Internat, steht auf Platz 16 der Thronfolge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft James Mountbatten-Windsor, jüngster Enkel von Queen Elizabeth II

Seit März 2023 Earl of Wessex, Platz 16 in Thronfolge

Abschluss der Matura diesen Sommer am Radley College in Oxfordshire War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Hört respektive liest man dieser Tage den Namen Mountbatten-Windsor, kommt einem automatisch das Bild des Sex-Grüsels Andrew Mountbatten-Windsor (66) in den Sinn. Doch um den soll es in diesem Artikel nicht gehen – sondern um seinen Neffen James, der bisher öffentlich wenig in Erscheinung getreten war. Und das ganz bewusst.

Seine Eltern, Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61), empfanden es als wichtig, dass er und seine Schwester Louise Windsor (22) ein möglichst normales Leben führen können. Daher entschieden sie sich auch gegen Prinzen-, respektive Prinzessinnentitel für ihre Kinder. «Sie haben diese Titel zwar und können mit 18 Jahren entscheiden, ob sie sie verwenden möchten, aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich», meinte Sophie bereits 2020 in einem Interview mit «The Sunday Times».

James' 18. Geburtstag war im vergangenen Dezember, einen Prinzentitel sucht man bisher vergebens. Dafür verlieh ihm die «Daily Mail» kürzlich einen anderen: Grossbritanniens begehrtester Junggeselle. Diesen bekam er nach seinem Auftritt beim Ostergottesdienst in der St. George’s Chapel im Windsor Castle verliehen, als plötzlich ein junger, gut aussehender Mann neben Prinzessin Kate zu sehen war.

Belegt Platz 16 in der britischen Thronfolge

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor erblickte am 17. Dezember 2007 in Surrey das Licht der Welt, was ihn zum jüngsten Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) macht. Seit März 2023 trägt er den Höflichkeitstitel Graf von Wessex, davor war er Viscount Severn. Derzeit besucht er das Internat des Radley College in Oxfordshire, wo er diesen Sommer die Matura abschliessen wird. Ob er dann wie seine Schwester Lady Louise Windsor ein Studium in St. Andrews (Schottland) beginnen wird oder welchen anderen Weg er zu gehen beabsichtigt, ist derzeit nicht bekannt.

Klar ist nur, dass sowohl er als auch seine Schwester eines Tages selbst für ihre finanzielle Unabhängigkeit sorgen müssen, wie Prinzessin Sophie 2020 erklärte. «Wir versuchen, ihnen von klein auf zu vermitteln, dass sie höchstwahrscheinlich einmal arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.» James Mountbatten-Windsor, oder auch einfach Graf James, belegt in der Thronfolge derzeit den 16. Rang.