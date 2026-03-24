Hollywood-Star Alan Ritchson (43) soll in Tennessee auf einen Nachbarn losgegangen sein. Ein Video, das dem Portal TMZ vorliegt, zeigt, wie ein Mann einen anderen zu Boden schlägt. Der Streit begann angeblich wegen überhöhter Geschwindigkeit und einer obszönen Geste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler Alan Ritchson (43) soll Nachbarn nahe Nashville tätlich angegriffen haben

Auslöser: Streit wegen Lärm und Geschwindigkeit auf Ritchsons grüner Kawasaki

Opfer meldet Angriff, rechtliche Konsequenzen für Ritchson noch unklar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Hollywood-Star Alan Ritchson (43) macht von sich reden – aber nicht wegen seines Jobs. Der Schauspieler, bekannt aus Produktionen wie «Reacher» (Amazon Prime) und «War Machine» (Netflix), soll laut TMZ in einem Vorort von Nashville einen Nachbarn tätlich angegriffen haben. Ein veröffentlichtes Video zeigt einen Mann, der einen anderen zu Boden schlägt – daneben ein umgestürzter Töff.

In dem Video, welches dem Promiportal exklusiv vorliegt, soll Ritchson zu sehen sein, berichtet TMZ. Klar zu erkennen ist er jedoch nicht. Im Hintergrund sitzen zwei junge Personen, die angeblich seine Kinder sein sollen, auf Töffs.

Nachbar wollte nur für Ruhe sorgen

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag. Laut dem mutmasslichen Opfer sei Ritchson mit seiner grünen Kawasaki durch die ruhige Wohngegend gefahren – mit überhöhter Geschwindigkeit und lautem Motorengeheul. Der Nachbar zeigte ihm daraufhin den Mittelfinger. Ritchson habe die Geste erwidert, worauf die Situation eskalierte. TMZ beschreibt, wie der Mann zu Boden geschlagen wurde.

Das Opfer Ronnie Taylor sprach mit TMZ und erklärte, er habe nicht gewusst, dass es sich bei Ritchson um einen berühmten Hollywoodschauspieler handle. Er habe nur gehört, dass jemand zu schnell und zu laut durch die Wohngegend fuhr, und habe beschlossen, die Person auf dem Töff zu konfrontieren und ihm seine Meinung zu sagen.

Ritchson ist aus seinen Filmen als harter Kerl bekannt

Ritchson, der in seinen Filmrollen oft den knallharten Einzelkämpfer verkörpert, sprach zuletzt über die körperlichen Anforderungen seiner Arbeit. Gegenüber «Entertainment Weekly» erzählte er 2025, dass er bei den Dreharbeiten zu «Reacher» nach einem Stunt bewusstlos wurde. Auch für «War Machine» habe er sich an seine Grenzen gebracht – physisch wie psychisch.

Welche rechtlichen Konsequenzen der Vorfall in Tennessee für ihn haben könnte, bleibt vorerst unklar.