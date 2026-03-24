Schauspieler Barry Keoghan erfährt online vermehrt Anfeindungen wegen seines Aussehens. Das schlägt ihm auf die Psyche, und er schämt sich inzwischen fast, aus dem Haus zu gehen. Das Mitleid der Fans hält sich allerdings in Grenzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barry Keoghan (32) kämpft nach «Saltburn»-Erfolg mit Online-Beleidigungen und Mobbing

Gerüchte um Untreue gegenüber Sabrina Carpenter verschärfen Hass-Kommentare gegen den Schauspieler

Keoghan ist 1,73 m gross, Fans verteidigen ihn gegen Angriffe auf sein Aussehen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Schauspieler Barry Keoghan (33) feierte mit dem Film «Saltburn» seinen grossen Durchbruch. Plötzlich war Keoghan auf sämtlichen roten Teppichen zu sehen und als neuer Shootingstar angepriesen, obwohl er nicht dem klassischen Hollywood-Schönheitsideal entspricht. Keoghan ist vergleichsweise klein, liegt mit seinen 1,73 Metern unter dem männlichen Grössendurchschnitt seiner Heimat Irland. Zudem ist seine Nase nicht ganz grade.

Kurz nach seinem «Saltburn»-Erfolg ging er eine Beziehung mit Superstar Sabrina Carpenter (26) ein. Für ihn schrieb sie sogar den Song «Please Please Please», in dem sie ihn darum bittet, sie nicht zum Weinen zu bringen. Die Beziehung zerbrach, bis heute wird darüber spekuliert, dass Barry Keoghan der Sängerin untreu geworden sein soll. Und die hässlichen Kommentare fingen an.

Negative Kommentare beeinflussen sein Verhalten

Seither sieht sich der Brite online vermehrt mit negativen Kommentaren konfrontiert. «Es gibt eine Menge Hass online. Es gibt jede Menge Beleidigungen wegen meines Aussehens», verriet er bei «The Morning Mash Up». Er gibt zu, dass die Kommentare langsam zu einem Problem würden, da er sich kaum mehr aus dem Haus traue. An gewisse Orte gehe er deshalb gar nicht mehr. «Aber wenn sich das auf die eigene Kunst auswirkt, wird es zum Problem, denn dann will man gar nicht mehr vor der Kamera stehen», gesteht er.

Überraschenderweise sind die Meinungen zu Keoghans Aussagen gespalten. Ein Blick auf Social Media zeigt, dass nicht alle Mitleid mit ihm haben. Manche behaupten, dass Karma nun zuschlage, da er während seiner Beziehung mit Sabrina Carpenter fremdgegangen sei – eine Tatsache, die nie offiziell bestätigt wurde. Andere heben hervor, dass Frauen sich schon seit Jahrzehnten mit negativen Kommentaren über ihr Aussehen herumschlagen müssen.

Ein grosser Teil der Fans eilt aber zu Keoghans Seite und betont, dass es nicht in Ordnung sei, jemanden aufgrund seines Aussehens zu mobben, und dass es eine Schande wäre, wenn er sich deswegen von der Schauspielerei zurückziehen würde.