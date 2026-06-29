Electric Callboy kommen nach Bern

Die deutsche Band Electric Callboy bringt ihre «Tanzneid» World Tour im Jahr 2027 in die Schweiz. Am Sonntag, 21. Februar 2027, spielt die Formation ein Konzert in der Festhalle Bern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Electric Callboy spielt am 21. Februar 2027 in der Festhalle Bern

Bekannt durch viralen Hit «Hypa Hypa» und humorvolle Musikvideos

Letztes Album «Tekkno» erreichte 2022 Platz 6 in der Schweiz

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die deutsche Musikgruppe Electric Callboy hat die ersten Termine ihrer «Tanzneid» World Tour 2027 angekündigt. Ein Schweizer Auftritt ist für Sonntag, den 21. Februar 2027, in der Festhalle Bern geplant.

Die 2010 im deutschen Castrop-Rauxel gegründete Formation – bis zu ihrer Umbenennung im Jahr 2022 unter dem Namen Eskimo Callboy aktiv – kombiniert harten Metalcore mit elektronischen Techno- und Eurodance-Elementen. Dieser oft als Electronicore bezeichnete Stil zeichnet sich durch den Kontrast von harten Riffs und Breakdowns mit extrem tanzbaren Beats und eingängigen Pop-Hooks aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern der Heavy-Metal-Szene setzen die Musiker thematisch vor allem auf Humor und Party-Texte. Bekanntheit erlangte die Band auch durch ihre aufwendigen, parodistischen Musikvideos im Retro-Look.

Millionen Aufrufe auf Youtube

Ein zentraler Wendepunkt der Bandgeschichte war der Wechsel des Frontsängers im Jahr 2020, als Nico Sallach (36) zur Gruppe stiess. Die erste gemeinsame Single «Hypa Hypa» entwickelte sich umgehend zu einem weltweiten viralen Erfolg und löste einen massiven Popularitätsschub aus. Nachfolgende Hits wie «We Got the Moves» und «Pump It» knüpften an diesen Erfolg an und sammelten Millionen Aufrufe auf Youtube.

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Ihr letztes Studioalbum «Tekkno» stieg 2022 auf Platz eins der deutschen Charts ein und erreichte in der Schweiz Platz sechs. Zudem unterstrich die Formation ihren Ruf als energiegeladene Live-Band, indem sie bei den britischen Heavy Music Awards in den Jahren 2023 und 2024 jeweils als bester internationaler Live-Act ausgezeichnet wurde.

Der offizielle Vorverkauf für das Konzert in Bern startet am Mittwoch, den 1. Juli 2026, um 10:00 Uhr. Tickets gibt es via Ticketcorner.