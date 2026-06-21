Rod Stewart unterbricht Konzert – Sauerstoff nötig!

Rockstar Rod Stewart wird während seines Auftritts in Utah fast ohnmächtig und greift auf der Bühne zur Sauerstoffflasche. Trotz gesundheitlicher Probleme führt er die Show im Sitzen fort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rod Stewart (81) bricht Konzert in Utah ab, benötigt Sauerstoffmaske

Sänger setzt Tour trotz gesundheitlicher Probleme fort, spielt Konzerte im Sitzen

Tour-Ende am 15. August in St. Louis geplant

Fynn Müller People-Redaktor

Schockmoment für Fans von Rod Stewart (81): Bei seinem Konzert in Utah (USA) kommt es zu einer kuriosen Szene. Plötzlich wird der britischen Rocklegende mitten auf der Bühne eine Sauerstoffmaske aufgesetzt. Bilder auf Facebook zeigen, wie Stewart seine Show unterbricht und behandelt wird.

Er wirkt gesundheitlich angeschlagen, hält sich immer wieder an Instrumenten und der Bühne fest, bevor ihm Mitglieder seines Teams den Sauerstoff bringen. «Ich bin fast ohnmächtig geworden», gesteht Stewart nach der kurzen Pause seinem besorgten Publikum. Statt den Auftritt abzubrechen, macht Stewart weiter. Den Rest des Konzerts spielt der Brite im Sitzen.

Der Vorfall ereignet sich nur wenige Wochen, nachdem Stewart Anfang Juni wegen einer Grippeerkrankung mehrere Konzerte in Las Vegas verschieben musste. Sein Arzt hatte ihm dringend geraten, sich mehr zu schonen. Kurz darauf sagte der «Maggie May»-Interpret weitere Auftritte seiner laufenden «One Last Time Tour» durch die USA und Europa ab. Damals erklärte Stewart: «Ich bin am Boden zerstört und entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten.»

Kritik nach abgesagter Show

Für Aufsehen sorgte zudem ein Vorfall im gleichen Monat, als Stewart ein Konzert absagte, später aber bei einem WM-Fussballspiel der schottischen Nationalmannschaft in Boston gesichtet wurde. Sein Team verteidigte ihn mit der Erklärung, dass er an einer Kehlkopfentzündung und einer akuten Infektion der oberen Atemwege gelitten habe.

Stewart selbst betonte, dass es ihm zwar besser gehe, seine Stimme jedoch nicht einsatzbereit sei. Trotz allem plant der Sänger, seine Tour in den USA fortzusetzen. Für Juli, August und September stehen mehrere Konzerte an, bevor die Tour am 3. September in Morrison (Colorado) ihren vorläufigen Abschluss findet.