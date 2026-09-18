Als ihren Fans klar wird, wen sie da sehen, sind sie hin und weg. Vor allem eins fällt bei dem herzigen Foto auf: die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter ist nicht zu leugnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simone Thomalla postet Kinderfoto auf Instagram, Fans begeistert

Ähnlichkeit mit Tochter Sophia Thomalla sorgt für Diskussionen

Thomalla ist 61 Jahre alt und nutzt Hashtag «Früher war mehr Lametta»

Sophie Ofer Redaktorin People

«Der Blick will heissen: Ich werd mal ein Grosse. Stimmt!», schreibt ein Fan in die Kommentare, als er das alte Schwarz-Weiss-Bild der deutschen Schauspielerin auf Instagram sieht. «Erkennt man an den Augen. Total süss», meint ein weiterer User, der wohl einen Moment brauchte, um zu erkennen, um wen es sich hier handelt.

Als Promi gehört es offenbar zum guten Stil, hin und wieder alte Kinderfotos in den sozialen Medien zu posten. Die begeisterte Reaktion der Fans ist jedenfalls programmiert. Diesmal ist es Simone Thomalla (61), die ihren Fans Einblick in ihr Fotoalbum gewährt.

«Früher war mehr Lametta»

«Du sahst als Kind so süss aus!», liest man immer wieder unter dem Post. Auch Vergleiche mit Thomallas berühmter Tochter Sophia (36) werden herangezogen. «Deine Tochter sah auch so aus, auf früheren Bildern», schreibt ein Fan. «Die Ähnlichkeit ist verblüffend!»

Auf dem Bild schaut Thomalla mit leicht zusammengekniffenen Augen in die Kamera; es ist ein skeptischer, selbstbewusster Blick. Ihre kurzen dunklen Haare trägt sie zu zwei Zöpfen zusammengebunden; es sieht aus, als würde sie eine dicke Winterjacke tragen.

Thomalla schreibt dazu: «Hat noch irgendwer Fragen? Darf ich vorstellen: Ich!» Mit einem Hashtag fügt sie den Spruch hinzu «Früher war mehr Lametta». Was sie genau damit meint, ist unklar. Womöglich ist das Bild um Weihnachten herum entstanden. Vielleicht will sie damit aber auch ihre Nostalgie für ihre Kindertage ausdrücken. In welchem Alter das Bild entstanden ist, schreibt Thomalla nicht dazu.