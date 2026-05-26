Tennisspieler Alexander Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla besitzen gemeinsam einen Dackel namens Mishka. Dieser hat einen schweren Unfall erlitten, wie Zverev bekannt gibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tennisstar Zverev erzählt von Unfall seines Dackels während Golfspiel im April

Dackel Mishka brach sich vier Knochen, kann aber wieder laufen

Dackel erlebt Revival, Stars wie Leclerc und Clarke sind Fans

Tennisstar Alexander Zverev (29) hat über einen Unfall seines Dackels berichtet, den er gemeinsam mit Partnerin Sophia Thomalla (36) hat. «Jetzt kann ich es mehr oder weniger erzählen, weil jetzt ist alles halbwegs okay», sagte er auf einer Pressekonferenz der French Open.

«Ich bin nach dem Cerúndolo-Match Golf spielen gegangen und Mishka liebt es, neben dem Golfcart zu laufen. Er liebt es, zu laufen», führte der Tennisprofi zu dem Zwischenfall aus, der sich am Rande des ATP-Turniers in München im April ereignete. Er habe auf einem Golfplatz in München gespielt, wo er die Leute dort nicht kannte und seinen Hund beim ersten Loch lieber im Golfcart sitzen lassen wollte. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. «Der Volltrottel ist acht Monate alt und versteht nicht, warum er im Golfcart sitzen bleiben muss. Er war angeleint und springt, während das Golfcart noch fährt, raus.»

Wie geht es Dackel Mishka heute?

Der Hund habe sich vier Knochen und beide Hüften dabei gebrochen. Nach dem Unfall habe er mit dem Vierbeiner die ganze Nacht im Spital verbracht. «Wir wussten nicht, ob er operiert werden muss oder nicht, wussten nicht, ob er jemals wieder laufen wird oder nicht.» Den Halbfinal in München Mitte April habe er nicht deshalb verloren, aber er sei an den Tagen mental nicht mehr in München gewesen. Jetzt sei jedoch wieder alles okay, sein Dackel könne wieder laufen. «Er humpelt noch ein bisschen. Aber da er ein sehr junger Hund ist, wird alles sehr gut verheilen und er wird wieder gesund werden.» Auch in Paris sei der Vierbeiner mit dabei.

Zverev und Thomalla hatten ihren Familienzuwachs im Oktober in den sozialen Medien vorgestellt. Die Moderatorin teilte auf Instagram ein Bild von sich, ihrem Partner und dem Dackelwelpen. Dazu schrieb die 36-Jährige: «Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert.» Sie fügte mit einem roten Herz-Emoji hinzu: «Sagt Hallo zu Mishka» und verriet damit den Namen des Vierbeiners.

Auch im Post zum 29. Geburtstag ihres Liebsten am 20. April inkludierte sie mehrere Fotos des Hündchens. Dabei zeigt sich, dass Zverev und Mishka eine gemeinsame Leidenschaft teilen: das Schlafen. Gleich auf mehreren Bildern sind die beiden bei einem gemeinsamen Schläfchen zu sehen. Sei es auf dem Sofa, im Bett, im Auto oder gar im Flugzeug.

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Die Stars lieben die Dackel

Galt der Dackel in den 1960er- bis 1980er-Jahren als der Vierbeiner der Spiesser, erlebt die Rasse in den vergangenen Jahren ein echtes Revival. Einer der aktuell wohl bekanntesten Dackelbesitzer ist Formel-1-Star Charles Leclerc (28). Sein langhaariger Dackel Leo verzückt rund um die Rennwochenenden regelmässig Fans und Fotografen und ist auch immer wieder auf Social Media zu sehen. Bei Leclercs Hochzeit im Februar mit Model Alexandra Saint Mleux (24) war der kleine Leo der heimliche Star.

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Zu weiteren Dackelbesitzern gehören das Schweizer Model Anja Leuenberger (33), «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke (39) oder auch Kylie Jenner (28).