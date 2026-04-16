Wenn Tiere die besseren Menschen sind, sind Hunde die besseren Influencer. Zumindest sorgt die Instagram-Karriere eines kleinen englischen Dackels dafür, dass seine Besitzer in Ruhe genügend Geld für ihre Traumhochzeit ansparen können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwergdackel Wilson begeistert 50'000 Instagram-Fans

Familie plant 52'000 Franken für Hochzeit 2028 im Peak District ein

Mit seinem Monatsverdienst finanziert er die Hochzeit seiner Besitzer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Seine Knopfaugen schauen zufrieden in die Kamera und die goldigen Pfötchen liegen entspannt am Boden. Auch wenn man es ihm nicht ansieht — dieser langhaarige Zwergdackel ist gerade am Arbeiten. Täglich entzückt Wilson seine 50'000 Follower auf Instagram.

Wer denkt, dass das einfach ist, täuscht sich. Wie seine Besitzerin Shannon Edmondson (31) gegenüber der «New York Post» verrät, steht der Welpe mit dem vollen Terminkalender bereits frühmorgens auf, um zu ackern. Nachdem die Videos gedreht sind, «ist er abends dann bereit, sich zusammenzurollen und zu entspannen».

Mit Wilson zur Traumhochzeit

Immerhin zahlt es sich aus. Laut Edmondson verdiente er in seinem Rekordmonat über die sozialen Medien umgerechnet 4700 Franken – «und es wird immer mehr». Wilson sei derzeit der Hauptverdiener im Haushalt, zu dem auch Edmondsons Verlobter Jordon Rollins (33) gehört.

Die Familie aus der englischen Stadt Stalybridge plant bereits jetzt ihre Hochzeit, die 2028 im Peak District stattfinden soll. Für den grossen Tag müssen sie gut 52'000 Franken sparen. Laut Edmondson gehen die meisten Einnahmen aus Wilsons Instagram-Karriere direkt in den Hochzeitsfonds. «Er realisiert es vielleicht nicht, aber er macht unsere Traumhochzeit wahr.»

Auch wenn der zukünftige Ringträger ein kleiner Workaholic ist, kümmert sich sein Frauchen gut um ihn. Sein Wohlbefinden stehe für sie immer an erster Stelle. «Wir behandeln ihn wie ein Baby — alles, was wir tun, dreht sich darum, was ihm Spass macht.»

Neben Wilson gibt es noch viele andere erfolgreiche «Tierfluencer». Blick zeigt, welche Vierbeiner in der Schweiz besonders viel Aufmerksamkeit erlangen.

Der Löwenflüsterer

Mit über 11 Millionen Followern ist er einer der erfolgreichsten Schweizer Influencer überhaupt. Dean Schneider (33), der in Südafrika sein eigenes Tierschutz-Reservat gegründet hat, begeistert seine Follower mit echten Wildtieren. Die Lieblinge des Publikums sind natürlich die Löwen.

Schöne Pferdebilder

Besonders schönen Content gibt es bei Jeanne Zoë Arber zu sehen. Auf Instagram postet sie für ihre 211'000 Follower Bilder, die direkt einem Fantasyroman entsprungen sein könnten. Vermutlich liegt das auch an der tierischen Unterstützung. Immer mit drauf sind nämlich ihre Pferde.

Das lustige Murmeltier

Etwas skurril, aber durchaus beliebt: Ein KI-Murmeltier macht seinen 126'000 Follower auf Instagram gute Laune. Laut Account handelt es sich um das «charmanteste Murmeli aus den Schweizer Alpen». Wer ihm folgt, wird auf viele Abenteuer mitgenommen, die öfters in Rage enden.