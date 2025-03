Tierschützer Dean Schneider inspiriert mit seinem Leben in der Wildnis Südafrikas Millionen von Menschen auf Social Media. Mit Blick spricht der Schweizer über seine Mission, seine Heimat und darüber, wie seine Tochter sein Leben nachhaltig beeinflusst.

Millionen verfolgen auf Instagram und Youtube Schneiders Leben mit Raubtieren

Dieser Mann zeigt, wie Träume wahr werden. Dean Schneider (32), bekannt als «Löwenflüsterer», lebt mit seiner Familie in Südafrika mitten in der Natur, umgeben von wilden Tieren. Auf Instagram und Youtube verfolgen Millionen, wie der Schweizer mit den Raubtieren auf Tuchfühlung geht und sein Anwesen «Hakuna Mipaka» als eine Oase für Mensch und Tier gestaltet.

Der Zürcher, der als Unternehmer schon jung sehr erfolgreich war, entschied sich eines Tages, sein Leben komplett umzukrempeln. «Ich bin ein junger Träumer, der seine Berufung gefunden hat», sagt er im Gespräch mit Blick. Schneider ist ein überzeugter Verfechter des «selbstbestimmten Lebens», darüber wird er am Freitag, 7. März, an der Denkwiese 25 in Zürich sprechen. Wer im Hamsterrad steckt und ausbrechen möchte, braucht laut Schneider vor allem einen starken Willen – aber auch einen Plan, wie er weiterkommt. Ohne Geld gehts aber auch nicht. «Es kommt darauf an, welche Mission man hat, aber ja, Geld ist ein wichtiger Faktor. Auch wenn man emotionsgetrieben ist, geht es nicht ohne Geld. Auch bei mir nicht», sagt der ehemalige Finanzexperte.

Tiere akzeptieren Tochter

Seit letztem Jahr ist Schneider zudem Vater einer Tochter. Mit der Geburt von Nayla habe sich etwas Grundlegendes verändert. «Alles, was ich tue, hat jetzt eine tiefere Bedeutung», erzählt er. Er treffe seine Entscheidungen mit dem Wissen, «dass ich für ein Wesen verantwortlich bin, das zu 120 Prozent auf mich angewiesen ist.»

Seine Tochter wächst inmitten von Löwen, Affen und Hunden auf. In einer Welt, in der jedes Tier seinen Platz hat, aber auch Respekt vor dem Neugeborenen zeigt. «Die Tiere reagieren sehr positiv auf meine Tochter», sagt er. Besonders seine Hunde und Affen, die ständig bei ihm leben, hätten sich schnell an das neue Familienmitglied gewöhnt. Aber auch bei den Löwen ist die Reaktion besonders. «Als sie das erste Mal das Baby sahen, reagierten sie sehr respektvoll», erzählt er stolz.

Mehr Energie, mehr Projekte

Im Gegensatz zu anderen Neopapis, die mit Müdigkeit zu kämpfen haben, ist bei Schneider das Gegenteil passiert. Er habe mehr Energie als je zuvor und fühle einen starken Beschützerinstinkt, sagt er. «Jeder Sinn sagt mir, dass alles, was ich mache, nachhaltig sein muss.» Dazu gehört auch, dass er bereits grosse Projekte für das laufende Jahr im Auge hat. Eine Doku über sein Leben soll bald bei einem grossen Streamingdienst laufen, und auch eine Wildlife-Show könnte bald zu sehen sein.

Zuerst wird der Löwenflüsterer aber seine Zeit in der Schweiz optimal nutzen. Sein Leben in Südafrika sei relativ isoliert – «ich wohne draussen im Nirgendwo» –, und auch wenn er keinerlei Sehnsucht nach seinem alten Leben verspüre, so vermisse er doch seine Familie und Freunde. «Das wird mich immer wieder hierher zurückziehen.»