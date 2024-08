Geburt per Videocall miterlebt Löwenflüsterer Dean Schneider ist Vater geworden

Löwenflüsterer Dean Schneider und seine Frau Eli sind Eltern eines Mädchens namens Nayla Rosa geworden. Die Geburt erlebte der Influencer nur per Videocall, da er sich zu dem Zeitpunkt in Südafrika in seinem Wildtierreservat befand.