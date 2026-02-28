Schöne Neuigkeiten von Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot hat eine Woche vor dem Saisonstart geheiratet. Und das nur wenige Monate nach seiner Verlobung mit Alexandra Saint Mleux.

Diamantring für 1 bis 1,5 Millionen Franken als Verlobungsgeschenk

Eine Woche vor dem Saisonstart (8. März, GP Australien) haben in der Formel 1 die Hochzeitsglocken geläutet. Ferrari-Pilot Charles Leclerc (28) und Alexandra Saint Mleux (24) haben still und heimlich in Monaco standesamtlich geheiratet.

Wobei so heimlich ist das Ganze dann doch nicht abgelaufen. Als die Frischverheirateten mit einem Ferrari-Oldtimer durch die Strassen kurven, werden sie von Fans dabei gefilmt. Die Videos verbreiten sich in Windeseile auf Social Media.

Der Vize-Weltmeister von 2022 (171 GP-Starts, 8 Siege) und das Model sind seit 2023 offiziell ein Paar. Erst im November haben sie ihre Verlobung öffentlich gemacht. Beim Antrag hat ihr Dackel Leo offenbar eine wichtige Rolle gespielt. Auf den Fotos, die das Paar damals auf Instagram teilt, trägt er einen knochenförmigen Anhänger am Halsband, auf dem «Dad wants to marry you» (zu Deutsch: «Papa will dich heiraten») geschrieben steht.

Liebes-Aus bei zwei Konkurrenten

Dazu gab es für Saint Mlieux einen Diamantring mit ovalem Schliff und Pavé-Fassung mit Seitendiamanten. Kostenpunkt: zwischen 1 und 1,5 Millionen Franken.

Nun haben die beiden ihre Liebe kurz vor dem Saisonstart besiegelt. Gut möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch die grosse Hochzeitsfeier folgt. Während Leclerc vom Liebesglück beflügelt nach Australien reisen wird, sieht die Gemütslage bei seiner Konkurrenz anders aus. Gleich bei zwei Fahrern ist zuletzt die Liebe erloschen.

Weltmeister Lando Norris (26) und Margarida Corceiro (23) haben sich bereits zum zweiten Mal getrennt. Und auch die Beziehung von Youngster Kimi Antonelli (19) und Eliska Babickova ist zerbrochen. Die Trennung ist von der tschechischen Influencerin ausgegangen.