DE
FR
Abonnieren

Kurz vor dem Saisonstart
Freundin serviert Formel-1-Youngster ab

Liebes-Aus bei Kimi Antonelli. Kurz vor dem Saisonstart ist der Formel-1-Pilot wieder solo. Seine Freundin Eliska Babickova hat mit ihm Schluss gemacht.
Publiziert: 14:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/7
Ist wieder solo unterwegs: Kimi Antonelli.
Foto: Formula 1 via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Formel-1-Pilot Kimi Antonelli ist wieder Single
  • Seine Freundin Eliska Babickova hat sich von ihm getrennt
  • Die Trennung erfolgt kurz vor dem Start in die neue Saison
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Kurz vor dem Saisonstart in der Formel 1 (8. März, GP Australien) ist die Liebe bei einem Fahrer erloschen. Kimi Antonelli (19) ist wieder Single. Das teilt nicht etwa der Mercedes-Pilot mit, sondern seine nun Ex-Freundin Eliska Babickova.

In einem Instagram-Video erklärt die tschechische Influencerin, dass die beiden kein Paar mehr sind. «Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren.»

Zunächst wollten die beiden das nicht wahrhaben, versuchten offenbar noch, ihre Beziehung zu retten. Und sind gescheitert. Die Wertvorstellungen hätten sich zu stark auseinanderentwickelt. Den Schritt an die Öffentlichkeit macht Babickova, weil sie «so viele Spekulationen und falsche Erzählungen und Nachrichten» gesehen hat. Sie stellt klar: «Es waren keine anderen Männer und keine anderen Frauen beteiligt. Es gab kein Fremdgehen.»

Liebes-Aus auch beim Weltmeister

Antonelli und Babickova waren seit 2023 ein Paar. Nun ist die Beziehung zwischen dem aufstrebenden Formel-1-Youngster (24 GP-Starts, 3 Podestplätze) und der ehemaligen Kartfahrerin gescheitert.

Mehr Formel 1
Wie die Formel-1-Autos für 2026 geändert wurden
Kleiner, leichter – besser?
Wie die Formel-1-Autos für 2026 geändert wurden
Wann flippt Formel-1-Oldie Alonso aus?
Formel-1-Inside
Honda gibt riesige Probleme zu
Wann flippt Formel-1-Oldie Alonso aus?
Ende Test-Feuer in Bahrain – Audi noch ein Fragezeichen
Leclerc Testsieger
Ende Test-Feuer in Bahrain – Audi noch ein Fragezeichen
Peinlicher Weltmeister – Tagessieger Antonelli
Norris blieb zweimal liegen
Peinlicher Weltmeister – Tagessieger Antonelli

Nicht nur im Liebesleben läufts beim Italiener aktuell nicht rund. Erst vor wenigen Wochen sorgte Antonelli für Schlagzeilen, weil er einen Autounfall baute. Mit seinem neuen Luxus-Sportwagen im Wert von rund 210'000 Franken prallte er in die Leitplanken. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, Antonelli blieb unverletzt.

Und nun das Liebes-Aus. Wobei er damit in der Formel 1 nicht alleine ist. Denn auch die Beziehung von Weltmeister Lando Norris (26) ist erst vor wenigen Tagen in die Brüche gegangen. Ob die beiden sich gegenseitig trösten? Für Ablenkung ist zumindest mit dem baldigen Saisonstart gesorgt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen