Freundin serviert Formel-1-Youngster ab

Liebes-Aus bei Kimi Antonelli. Kurz vor dem Saisonstart ist der Formel-1-Pilot wieder solo. Seine Freundin Eliska Babickova hat mit ihm Schluss gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Formel-1-Pilot Kimi Antonelli ist wieder Single

Seine Freundin Eliska Babickova hat sich von ihm getrennt

Die Trennung erfolgt kurz vor dem Start in die neue Saison War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Kurz vor dem Saisonstart in der Formel 1 (8. März, GP Australien) ist die Liebe bei einem Fahrer erloschen. Kimi Antonelli (19) ist wieder Single. Das teilt nicht etwa der Mercedes-Pilot mit, sondern seine nun Ex-Freundin Eliska Babickova.

In einem Instagram-Video erklärt die tschechische Influencerin, dass die beiden kein Paar mehr sind. «Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren.»

Zunächst wollten die beiden das nicht wahrhaben, versuchten offenbar noch, ihre Beziehung zu retten. Und sind gescheitert. Die Wertvorstellungen hätten sich zu stark auseinanderentwickelt. Den Schritt an die Öffentlichkeit macht Babickova, weil sie «so viele Spekulationen und falsche Erzählungen und Nachrichten» gesehen hat. Sie stellt klar: «Es waren keine anderen Männer und keine anderen Frauen beteiligt. Es gab kein Fremdgehen.»

Liebes-Aus auch beim Weltmeister

Antonelli und Babickova waren seit 2023 ein Paar. Nun ist die Beziehung zwischen dem aufstrebenden Formel-1-Youngster (24 GP-Starts, 3 Podestplätze) und der ehemaligen Kartfahrerin gescheitert.

Nicht nur im Liebesleben läufts beim Italiener aktuell nicht rund. Erst vor wenigen Wochen sorgte Antonelli für Schlagzeilen, weil er einen Autounfall baute. Mit seinem neuen Luxus-Sportwagen im Wert von rund 210'000 Franken prallte er in die Leitplanken. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, Antonelli blieb unverletzt.

Und nun das Liebes-Aus. Wobei er damit in der Formel 1 nicht alleine ist. Denn auch die Beziehung von Weltmeister Lando Norris (26) ist erst vor wenigen Tagen in die Brüche gegangen. Ob die beiden sich gegenseitig trösten? Für Ablenkung ist zumindest mit dem baldigen Saisonstart gesorgt.