Wann flippt Formel-1-Oldie Alonso aus?

Die Formel 1 genau zwei Wochen vor dem 76. WM-Start: Ein zerstrittener und mit vielen eigenen Problemen kämpfender Haufen versucht sich in Australien elegant aus der Affäre zu ziehen. Die Erwartungen sind nicht überall gross. Honda hat zugegeben, dass man in Japan Tag und Nacht am V6-Turbo arbeitet. Aber die Batterien sollen massenweise kaputt gehen. Das Aufladen der Batterien gibt herrliche Bilder, wenn die Boliden dauernd mit den Rücklichtern den Hintermann warnen: Achtung, ich lade.

Norris' dämlicher Auftritt

Man darf nicht vergessen, dass diese neuen, hoch komplizierten Regeln vor allem wegen Audi (das sonst nicht gekommen wäre) und Honda (das sonst die Formel 1 wieder mal verlassen hätte) eingeführt wurden. Die Kritiker sind grösser geworden. Und selbst Weltmeister Norris gibt jetzt zu: «Ich habe Max nur kritisiert, um zu sehen, wie andere reagieren. In den meisten Punkten stimme ich Verstappen zu.» Was für ein dämlicher Auftritt des McLaren-Piloten.

Wann schimpft Alonso?

Zurück zu Honda. Die aktuelle Lage erinnert uns an die Zeiten der Japaner von 2015 bis 2017 bei McLaren. Ein Opfer war damals auch der Spanier Fernando Alonso (44), der irgendwann mal einen 5. Platz eroberte. Mehr lag nicht drin. Der zweifache Champion flippte aus: «Was ihr hinstellt, ist nicht mehr als ein Formel-2-Motor. Eine Schande.» Honda schwor nach der Trennung, dass Alonso nie mehr einen Honda-Motor fahren werde. Und jetzt ist man auf Dienste des Routiniers angewiesen. Aber wie lange hält der 32-fache GP-Sieger mit der Kritik zurück? Das Auto hat er bereits beschimpft, aber Stardesigner Adrian Newey (noch) verschont.

Mehr Sprintrennen

Die Formel 1-Macher werden immer gieriger. Sie wollen nur noch Veranstalter, die auch richtig tief in die Taschen greifen. So wird zum Beispiel Hockenheim nie mehr einen Grand Prix bekommen. Barcelona und Spa teilen sich ihr Rennen ab 2028 auf. Madrid, das im September ein Datum für einen Stadtkurs hat, soll kaum fertig werden. Das sind alles Nebengeräusche. Formel-1-Chef Domenicali wird 2027 mit zwölf Sprintrennen am Samstag (bisher sechs) planen. Die meisten Veranstalter wollen einen zweiten Anlass für die Fans. Die Fahrer und Ingenieure sind mehrheitlich gegen diese Doppelbelastung und dasverkürztee Training für den WM-Lauf.

Test in Bahrain, die schnellsten der Woche Leclerc (Ferrari) 1:31,992 Antonelli (Mercedes) 1:32,803 Piastri (McLaren) 1:32,861 Norris (McLaren) 1:32,871 Verstappen (Red Bull) 1:33,109 Russell (Mercedes) 1:33,197 Hamilton (Ferrari) 1:33,408 Gasly (Alpine) 1:33,421 Bearman (Haas) 1:33,487 Bortoleto (Audi) 1:33,755 Colapinto (Alpine) 1:33,818 Hülkenberg (Audi) 1:33,987 Lindblad (Racing Bulls) 1:34,149 Ocon (Haas) 1:34,201 Hadjar (Red Bull) 1:34,260 Sainz (Williams) 1:34,342 Lawson (Racing Bulls) 1:34,532 Albon (Williams) 1:34,555 Bottas (Cadillac) 1:35,290 Perez (Cadillac) 1:35,369 Stroll (Aston Martin) 1:35,974 Alonso (Aston Martin) 1:36,536 Bahrain-Testsieger 2025: Sainz (Williams) 1:29,348