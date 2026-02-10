Formel-1-Pilot Antonelli schrottet seinen neuen Dienstwagen

Kurz vor den Formel‑1-Testfahrten in Bahrain verunglückt Mercedes-Talent Kimi Antonelli im Strassenverkehr. Sein Sportwagen wurde beschädigt, der 19-Jährige bleibt aber unverletzt und wird wie geplant an den Tests teilnehmen.

Darum gehts Kimi Antonelli ist nahe seines Wohnorts mit seinem Auto verunfallt

Sein Dienstwagen wurde stark beschädigt, Antonelli blieb unverletzt

Der Formel-1-Pilot kann wie geplant an den Testfahrten teilnehmen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Mercedes-Formel-1-Pilot Kimi Antonelli (19) hat nur wenige Tage vor Beginn der offiziellen Testfahrten in Bahrain einen Verkehrsunfall gebaut.

Der Italiener war am Samstagabend nahe seines Wohnorts in San Marino mit seinem Mercedes AMG GT in die Leitplanken geprallt. Glücklicherweise blieb Antonelli unverletzt.

Sportwagen wurde beschädigt

Sein Luxus-Sportwagen im Wert von rund 230'000 Euro (rund 210'000 Franken) wurde bei dem Crash stark beschädigt. Laut italienischen Berichten prallte Antonellis Fahrzeug zuerst gegen einen Mast am Strassenrand, dann gegen die Leitplanke und kam anschliessend an einer Mauer auf der gegenüberliegenden Strassenseite zum Stillstand.

Antonellis Arbeitgeber Mercedes bestätigt den Unfall in einem Statement: «Wir können bestätigen, dass Kimi am Samstagabend in der Nähe seines Zuhauses in San Marino in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Polizei war vor Ort, nachdem sie von Kimi verständigt worden war. Es war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, und obwohl sein Auto beschädigt wurde, blieb Kimi vollkommen unverletzt.»

Italienische Medien berichten, dass der Unfall bei hoher Geschwindigkeit passiert sein soll – die Schadensspur soll rund 144 Meter lang gewesen sein. Antonelli hatte den Mercedes erst wenige Tage zuvor von seinem Team als Dienstwagen erhalten.

Antonelli brach letzte Saison einige Rekorde

Antonelli erhielt seinen Führerschein erst vor etwa einem Jahr und gab nur wenige Wochen später sein Formel-1-Debüt. In diesem Jahr startet er in seine zweite Saison in der Königsklasse des Motorsports.

Die vergangene Formel-1-Saison schloss er auf dem siebten Platz ab und stellte dabei gleich mehrere Altersrekorde auf. Antonelli sicherte sich als jüngster Fahrer jemals die Pole Position, wurde der jüngste Pilot, der ein Rennen anführte und erzielte zudem als jüngster Fahrer die schnellste Runde bei einem Grand Prix.

Antonelli kam bei dem Unfall mit einem Schrecken davon und kann wie geplant ab Mittwoch an den Formel-1-Testfahrten in Bahrain teilnehmen.