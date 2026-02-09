Titelverteidiger Mclaren setzt beim Design auf «Tradition»

McLaren hat die vergangene Saison dominiert und sowohl die Konstrukteuren- als auch die Fahrer-Wertung gewonnen. Im neuen Jahr verändern die Briten zumindest äusserlich nur wenig.

Blick Sportdesk

McLaren

Der amtierende Konstrukteuren-Weltmeister lüftet das Geheimnis, mit welchem Design man den WM-Titel verteidigen will. Und zumindest in Sachen Lackierung geht der britische Rennstall keine neuen Wege. Wie in den letzten Jahren werden die beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri in Orange und Schwarz um Siege und WM-Punkte kämpfen. Die Konstanz im Design ist bei Mclaren kein Zufall. «Nach den Siegen in der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaft 2025 setzt die Lackierung für 2026 diese Tradition fort und verwendet die ikonische Papaya-Farbpalette in Kombination mit auffälligem Anthrazit und kleinen Akzenten in Blaugrün», heisst es auf der McLaren-Website.

Cadillac

Der achte F1-Bolide für die neue Saison wird in einem Werbespot während des Super Bowl veröffenlticht. Cadillac, das zur neuen Sasion in die Königsklasse des Motorsports einsteigt, wird in Silber und Schwarz unterwegs sein. Wird das Auto den beiden Routiniers Valtteri Bottas (36) und Sergio Pérez (36) Glück bringen?

Williams

Als siebtes Team stellt Williams am Dienstag sein neues Auto «FW48» vor. Wie in den letzten Jahren dominiert die Farbe Blau die Lackierung. Doch für 2026 wurden noch weisse und dunkelblaue Akzente eingearbeitet. Mit diesem Boliden will der britische Rennstall in der kommenden Saison wieder angreifen, nachdem man in der abgelaufenen in der Konstrukteuren-Wertung auf Rang fünf einlief. Auch im neuen Jahr geht der Rennstall von Team-Chef James Vowels mit dem Fahrer-Duo Alex Albon und Carlos Sainz ins Rennen.

Alpine

Als sechster Rennstall hat Alpine am Freitag in Barcelona seinen neuen Boliden, der auf den Namen «A526» hört, vorgestellt. Als Ort der Präsentation hat sich Alpine ein Kreuzfahrtschiff ausgewählt. Wie in den letzten Jahren kommt das Arbeitsgerät von Pierre Gasly und Franco Colapinto in Dunkelblau und Pink daher. Mit der vertrauten Farbkombi will der französische Rennstall die rote Laterne in der Konstrukteure-WM in der kommenden Saison abgeben.

Ferrari

Nach einer enttäuschenden Saison 2025 will Ferrari in diesem Jahr auf das Podest der Formel-1-Konstrukteurswertung zurückkehren. Nun ist klar, in welcher Aufmachung die beiden Piloten Lewis Hamilton (41) und Charles Leclerc (28) dies bewerkstelligen sollen: Am Freitag hat die Scuderia die Lackierung des neuen SF-26 vorgestellt.

Diese enthält weniger vom traditionellen Rot als in den vergangenen Jahren. Die weisse Fläche von Hauptsponsor HP, welche im letzten Jahr noch auf den Teil hinter dem Cockpit beschränkt war, umfasst auch Bereiche vor dem Fahrersitz. Auffällig: Die Kante hinter dem Cockpit ist 2026 neu leicht gezackt.

Der Event am Freitag geht über die eigentliche Design-Präsentation hinaus: Hamilton und Leclerc durften auf der Ferrari-eigenen Rennstrecke in Fiorano auch bereits einige Runden im neuen Gefährt drehen. Intensiver getestet wird dann in der kommenden Woche auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, wo der gesamte Formel-1-Tross unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Testtage durchführt.

Mercedes

Die Silberpfeile präsentieren am Mittwoch ihren neuen Boliden W17. Ganz silbern ist dieser jedoch nicht: Der hintere Teil des Autos kommt in Schwarz daher – und mit einem neuen Sponsor. «Vor dem Start einer spannenden neuen Ära der Formel 1 freuen wir uns sehr, Microsoft im Team willkommen zu heissen.» Der Rennstall verspricht sich dadurch, «Daten in schnellere Erkenntnisse, intelligentere Entscheidungen und Leistung umzuwandeln».

Audi

Sauber-Nachfolger Audi stellt in Berlin seinen ersten Boliden vor. Wie das deutsche Team bereits im November andeutete, geht man mit einem silbernen Auto in seine erste Saison. Abgerundet wird der Bolide mit ein wenig Schwarz und Rot am hinteren Teil. Weil der Rennstall offiziell unter dem Namen «Audi Revolut F1 Team» antritt, ziert der Name des Hauptsponsors Revolut wenig überraschend den Front- und Heckflügel. Dort sind ausserdem die vier Audi-Ringe in auffälligem Rot zu sehen.

Haas

Nach Red Bull und den Racings Bulls präsentiert Haas als dritter Rennstall seinen neuen Look für die Saison 2026. Unter dem Motto: «Time to turn heads» (zu Deutsch: Zeit, Köpfe zu verdrehen) wird der neue VF-26 präsentiert. Dabei bleiben die Amerikaner ihrem gewohnten Farbmuster – Schwarz, Weiss und Rot – treu. Ab 2026 tritt der Rennstall nach dem Ende der Partnerschaft mit Sponsor MoneyGram offiziell unter dem Namen TGR Haas F1 Team an. Das Toyota‑Gazoo‑Racing‑Logo ist deshalb auf dem VF‑26 an der Motorabdeckung und am Frontflügel präsent.

Red Bull & Racing Bulls

Red Bull hat als erstes Formel-1-Team einen Einblick in seine Farben für die Saison 2026 gegeben. In Detroit (USA) würdigt der Rennstall den Beginn der neuen Partnerschaft mit dem Motorenhersteller Ford, präsentiert jedoch noch nicht das neue Auto. Am Grunddesign mit blauer Lackierung, rotem Bullen und gelben Akzenten hält Red Bull weiterhin fest, vermehrt schwarze Flächen deuten jedoch auf verstärkte Gewichtseinsparungen hin.

2026 startet das Team nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Honda mit einem von Red Bull Powertrains in enger Kooperation mit Ford entwickelten eigenen Motor in eine neue Formel-1-Ära. Die Ambitionen sind erneut hoch, dennoch dämpft Teamchef Laurent Mekies die Erwartungen auch ein wenig: «Es wäre dumm von uns zu glauben, dass wir von Anfang an auf dem Niveau von Ferrari oder Mercedes sein werden.»

Red Bulls Starfahrer Max Verstappen (28) verpasste in der vergangenen Saison seinen fünften WM-Titel in Folge nur knapp. Am Ende hatte Lando Norris (26) vom Team McLaren zwei Punkte mehr auf dem Konto. 2026 will der Holländer erneut angreifen. Das zweite Cockpit übernimmt neu der Franzose Isack Hadjar (21), der vom Schwesternteam Racing Bulls kommt – – dessen neuer Look ebenfalls bekannt ist.

