Norris schnappt neue Nummer
F1-Saison 2026: Alle Teams, Fahrer und Startnummern

Am 8. März startet die mit grosser Spannung erwartete Formel-1-Saison 2026, die grundlegende Änderungen mit sich bringt. Bei den Teams und Fahrerduos hat sich hingegen nur wenig verändert. Allerdings erhält Weltmeister Lando Norris eine neue Startnummer.
Publiziert: vor 12 Minuten
Ende von L4ndo: Norris erhält für die Saison 2026 eine neue Nummer.
  • Die F1-Saison 2026 bringt neue Regeln und elf Teams ins Rennen
  • Cadillac debütiert mit Perez und Bottas, gemeinsam 543 GP-Erfahrung
  • Norris und Verstappen starten mit neuen Nummern
2026 ist das Jahr, das nichts weniger tun dürfte, als die F1 zu revolutionieren. Mit dem neuen Reglement wird die Vormachtstellung der Topteams ordentlich auf die Probe gestellt und könnte für die eine oder andere grosse Überraschung sorgen. Dennoch werden nicht alle Aspekte durchgeschüttelt, die Teams und Fahrerduos bleiben zu grossen Teilen dieselben wie in der Vorsaison.

TeamFahrerErsatzfahrer
McLarenLando Norris und Oscar Piastri Pato O'Ward
MercedesGeorge Russell und Kimi Antonelli Fred Vesti
Red Bull Racing/Racing BullsMax Verstappen und Isack Hadjar Yuki Tsunoda
FerrariCharles Leclerc und Lewis Hamilton Antonio Giovinazzi
WilliamsAlex Albon und Carlos Sainznoch unbekannt
Racing BullsLiam Lawson und Arvid Lindblad Yuki Tsunoda
Aston MartinFernando Alonso und Lance Stroll Jak Crawford
Haas F1 TeamEsteban Ocon und Oliver Bearman Ryo Hirakawa
AudiNico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto

noch unbekannt

AlpinePierre Gasly und Franco Colapinto Jack Doohan, Paul Aron, Kush Maini
CadillacSergio Perez und Valtteri Bottas Zhou Guanyu
Cadillac und Hadjar sorgen für einzige Wechsel

In der neuen Saison wird die Formel 1 auf elf Teams aufgestockt. Cadillac hat sich nicht nur die Startberechtigung in der Königsklasse des Motorsports gesichert, sondern auch zwei bekannte Gesichter für ihre beiden Cockpits. Sergio Perez und Valtteri Bottas geben dieses Jahr ihr Comeback und bringen es zusammen auf 543 GP. Zweifellos eine ungeheure Menge Erfahrung, doch ob das für die Erreichung der ambitionierten Ziele reicht? Cadillac erwartet solide Ergebnisse, um sich schnell in der F1 zu etablieren.

Für den einzigen Wechsel innerhalb des Fahrerlagers ist Isack Hadjar verantwortlich. Der Franzose wurde für eine starke Saison im Racing Bulls belohnt und zu Red Bull an die Seite von Max Verstappen befördert. Dessen letztjähriger Teamkollege Yuki Tsunoda muss mit der Rolle als Ersatzfahrer vorliebnehmen. Das vakante Racing-Bull-Cockpit erbt der 18-jährige Brite Arvid Lindblad, der 2026 einziger Newcomer ist.

Verstappen muss Startnummer an Norris abtreten

Durch den Gewinn der letztjährigen WM erhielt Lando Norris das Recht, mit der prestigeträchtigen Nummer 1 anzutreten. Diese hielt seit 2022 Max Verstappen, der im Jahr zuvor erstmals Weltmeister wurde und drei weitere Titel folgen liess. Der Holländer geht neu mit der 3 an den Start.

Eine neue Nummer werden die F1-Fans auch auf dem Auto des Racing Bulls zu sehen bekommen. Rookie Lindblad entschied sich für die 41, nachdem er in der abgelaufenen F2-Saison die 4 besetzte. Passend zu ihrem Comeback bringen Perez und Bottas auch ihre Nummern aus vergangenen Saisons wieder ins Grid. Während «Checo» mit der 11 startet, bleibt Bottas seiner 77 treu.

FahrerStartnummer
Lando Norris1
Oscar Piastri81
Max Verstappen3
Isack Hadjar6
George Russell63
Andrea Kimi Antonelli12
Charles Leclerc16
Lewis Hamilton44
Alex Albon23
Carlos Sainz55
Liam Lawson30
Arvid Lindblad41
Fernando Alonso14
Lance Stroll18
Esteban Ocon31
Oliver Bearman87
Nico Hülkenberg27
Gabriel Bortoleto5
Pierre Gasly10
Franco Colapinto43
Sergio Perez11
Valtteri Bottas77
