Am 8. März startet die mit grosser Spannung erwartete Formel-1-Saison 2026, die grundlegende Änderungen mit sich bringt. Bei den Teams und Fahrerduos hat sich hingegen nur wenig verändert. Allerdings erhält Weltmeister Lando Norris eine neue Startnummer.

Darum gehts Die F1-Saison 2026 bringt neue Regeln und elf Teams ins Rennen

Cadillac debütiert mit Perez und Bottas, gemeinsam 543 GP-Erfahrung

Norris und Verstappen starten mit neuen Nummern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

2026 ist das Jahr, das nichts weniger tun dürfte, als die F1 zu revolutionieren. Mit dem neuen Reglement wird die Vormachtstellung der Topteams ordentlich auf die Probe gestellt und könnte für die eine oder andere grosse Überraschung sorgen. Dennoch werden nicht alle Aspekte durchgeschüttelt, die Teams und Fahrerduos bleiben zu grossen Teilen dieselben wie in der Vorsaison.

Team Fahrer Ersatzfahrer McLaren Lando Norris und Oscar Piastri Pato O'Ward Mercedes George Russell und Kimi Antonelli Fred Vesti Red Bull Racing/Racing Bulls Max Verstappen und Isack Hadjar Yuki Tsunoda Ferrari Charles Leclerc und Lewis Hamilton Antonio Giovinazzi Williams Alex Albon und Carlos Sainz noch unbekannt Racing Bulls Liam Lawson und Arvid Lindblad Yuki Tsunoda Aston Martin Fernando Alonso und Lance Stroll Jak Crawford Haas F1 Team Esteban Ocon und Oliver Bearman Ryo Hirakawa Audi Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto noch unbekannt Alpine Pierre Gasly und Franco Colapinto Jack Doohan, Paul Aron, Kush Maini Cadillac Sergio Perez und Valtteri Bottas Zhou Guanyu

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cadillac und Hadjar sorgen für einzige Wechsel

In der neuen Saison wird die Formel 1 auf elf Teams aufgestockt. Cadillac hat sich nicht nur die Startberechtigung in der Königsklasse des Motorsports gesichert, sondern auch zwei bekannte Gesichter für ihre beiden Cockpits. Sergio Perez und Valtteri Bottas geben dieses Jahr ihr Comeback und bringen es zusammen auf 543 GP. Zweifellos eine ungeheure Menge Erfahrung, doch ob das für die Erreichung der ambitionierten Ziele reicht? Cadillac erwartet solide Ergebnisse, um sich schnell in der F1 zu etablieren.

Für den einzigen Wechsel innerhalb des Fahrerlagers ist Isack Hadjar verantwortlich. Der Franzose wurde für eine starke Saison im Racing Bulls belohnt und zu Red Bull an die Seite von Max Verstappen befördert. Dessen letztjähriger Teamkollege Yuki Tsunoda muss mit der Rolle als Ersatzfahrer vorliebnehmen. Das vakante Racing-Bull-Cockpit erbt der 18-jährige Brite Arvid Lindblad, der 2026 einziger Newcomer ist.

Verstappen muss Startnummer an Norris abtreten

Durch den Gewinn der letztjährigen WM erhielt Lando Norris das Recht, mit der prestigeträchtigen Nummer 1 anzutreten. Diese hielt seit 2022 Max Verstappen, der im Jahr zuvor erstmals Weltmeister wurde und drei weitere Titel folgen liess. Der Holländer geht neu mit der 3 an den Start.

Eine neue Nummer werden die F1-Fans auch auf dem Auto des Racing Bulls zu sehen bekommen. Rookie Lindblad entschied sich für die 41, nachdem er in der abgelaufenen F2-Saison die 4 besetzte. Passend zu ihrem Comeback bringen Perez und Bottas auch ihre Nummern aus vergangenen Saisons wieder ins Grid. Während «Checo» mit der 11 startet, bleibt Bottas seiner 77 treu.

Fahrer Startnummer Lando Norris 1 Oscar Piastri 81 Max Verstappen 3 Isack Hadjar 6 George Russell 63 Andrea Kimi Antonelli 12 Charles Leclerc 16 Lewis Hamilton 44 Alex Albon 23 Carlos Sainz 55 Liam Lawson 30 Arvid Lindblad 41 Fernando Alonso 14 Lance Stroll 18 Esteban Ocon 31 Oliver Bearman 87 Nico Hülkenberg 27 Gabriel Bortoleto 5 Pierre Gasly 10 Franco Colapinto 43 Sergio Perez 11 Valtteri Bottas 77