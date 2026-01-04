Schumacher-Tochter postet rührendes Familienfoto

Michael Schumacher wurde am Samstag 57 Jahre alt. Zum Geburtstag der verunfallten Formel-1-Legende teilt Tochter Gina ein herziges Bild der Familie.

Christian Müller Redaktor Sport

Ganz kurz nach dem Jahrestag seines Ski-Unfalls am 29. Dezember 2013 hat Michael Schumacher Geburtstag. 57 Jahre alt wurde die Formel-1-Legende am Samstag.

Aus diesem Anlass postet Tochter Gina (28) ein Familienfoto aus der Zeit, in der sie und Bruder Mick (26) noch Kinder waren. Im Hintergrund ist auch Mutter Corinna Schumacher (56) zu sehen. «The best forever. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papa», schreibt Gina, die letztes Jahr erstmals Mutter wurde, zum Bild.

Wie es dem siebenfachen Weltmeister an seinem 57. Geburtstag geht, ist nicht klar. Seit er sich vor über 12 Jahren in Méribel (Fr) bei einem Sturz auf einen Stein einen Hirnschaden zugezogen hat, lebt Schumacher fernab der Öffentlichkeit.