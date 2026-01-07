Audi feiert in Hinwil ZH den Fire-up seines Formel-1-Boliden für 2026. Der 1000-PS-Renner ist bereit, auch wenn er nur im Stand brüllte. Firmengründer Peter Sauber erhielt eine emotionale Ehrung.

Darum gehts Audi zündet ersten F1-Motor des Sauber-Boliden in Hinwil

Peter Sauber wird zum Ehrenmitglied des Sauber-Holding-Verwaltungsrats ernannt

Der neue 1,6-Liter-Turbo-Motor leistet rund 1000 PS

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist für das Formel-1-Projekt von Audi nach der Übernahme von Sauber ein grosser Moment. In der Werkstatt in Hinwil ZH geht der sogenannte Fire-up über die Bühne, das ist das erste Zünden des neuen Motors im neuen Boliden für die Saison 2026.

Der Motor, der aus einem 1,6-Liter-Turbo-Aggregat sowie einer Energierückgewinnungseinheit (ERS) besteht und neudeutsch Power-Unit heisst, leistet rund 1000 PS. Der Antrieb ist logischerweise aufs neue Reglement konzipiert und wurde während der letzten Jahre in Neuburg an der Donau entwickelt. Am Standort in Hinwil baute die bisherige Sauber-Crew das Chassis. Wie Audi in einer Mitteilung versichert, sei die Inbetriebnahme des ersten F1-Wagens der Deutschen erfolgreich verlaufen. Das Baby brüllt, wenn auch erst im Stand.

Die Überraschung für Peter Sauber gelingt

Ehrengast beim Fire-up? Firmengründer Peter Sauber (82). Der Zürcher brachte 1993 seinen Rennstall erstmals in der Formel 1 an den Start. Nun erlebt Sauber 33 Jahre später mit, wie der neue Firmenbesitzer Audi sein F1-Geschoss erstmals zum Leben erweckte. Wie Blick erfuhr, hielt Audi-CEO Gernot Döllner für Peter Sauber eine Überraschung bereit. Audi ernannte den 82-Jährigen zum Ehrenmitglied des Verwaltungsrats der Sauber Holding.

Die Überraschung gelang – Sauber reagierte merklich emotional und gerührt auf den Erhalt des Ehrentitels. Der frühere Teamchef betonte zuletzt während Jahren den Fakt, dass ihm im Werk in Hinwil nicht mal mehr ein Kugelschreiber oder eine Schraube gehöre.

Jetzt gehört alles in Hinwil Audi. Aber die Deutschen machten nun beim Versprechen, die Vergangenheit des Rennstalls als Sauber-Team nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, nach dem Beibehalt des Namens «Sauber Holding» einen weiteren symbolischen Schritt.

Bilder oder Videos vom Fire-up existieren nicht. Das Erscheinungsbild des Audi-Renners soll bis zur grossen Präsentation am 20. Januar in Berlin noch geheim bleiben. Erstmals in Action sind Audi-Sauber und alle anderen der neuen Autos dann vom 26. bis 30. Januar in Barcelona – allerdings noch hinter verschlossenen Circuit-Toren.