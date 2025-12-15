Am 7. Dezember ist mit dem letzten Rennen der Saison 2025 die Ära Sauber zu Ende gegangen. Nach 33 Jahren verschwindet der Name aus der Formel 1. Ab 2026 übernimmt der deutsche Automobilkonzern Audi die Zügel. Schon seit dem Sommer ist bekannt, dass Revolut (eine 2015 gegründete Neobank aus England) Hauptsponsor des Rennstalls sein wird. Nur der Name war noch ein Geheimnis. Das nun gelüftet wurde.
In einer Medienmitteilung teilt der Rennstall mit, dass man mit dem Namen Audi Revolut F1 Team an den Start gehen wird. Gleichzeitig wird das neue Logo präsentiert. «Die Enthüllung des Namens und des Logos des Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports», wird Geschäftsführer Gernot Döllner zitiert. «Beide verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider.»
Das Konzept des Audi R26 wurde im November vorgestellt – noch ohne finale Rennlackierung. Diese wird Livery genannt und am 20. Januar in Berlin (De) der Welt präsentiert. Oder wie es in der Mitteilung heisst: «Weniger als 50 Tage vor dem ersten Rennen zeigt das Team dort, wie die visuelle Identität den Auftritt in der Debütsaison prägt und die Designprinzipien von Audi in eine markante Präsenz im Formel-1-Starterfeld überträgt.»
Andenken an Sauber-Historie
Für Formel-1-Nostalgiker gibts noch eine gute Nachricht. Denn obwohl der Name Sauber von den Rennstrecken verschwindet, wird er im Hintergrund präsent bleiben. Die Sauber Motorsport AG wird zwar in Audi Motorsport AG umbenannt und das Technologiezentrum in Bicester (Gb) bekommt den Namen Audi Motorsport Technology Centre UK. Der Standort in Hinwil ZH hingegen wird nicht umbenannt. «Um seine Historie zu würdigen, behält das Unternehmen die Namen Sauber Holding AG und Sauber Technologies AG bei», schreibt Audi.
Frühjahr 2022
Audi baut ein Projektteam auf, das ein Konzept für einen F1-Motor entwickelt und den Einstieg in die Königsklasse vorbereitet.
August 2022
Auf einer Pressekonferenz beim Belgien-GP verkündet Audi seinen Einstieg als Formel-1-Motorhersteller zur Saison 2026.
Ende 2022
Audi gibt Sauber als künftigen strategischen Partner für das Formel-1-Projekt bekannt, die Schweizer Mannschaft geht damit ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start. Mit dem Mineralölunternehmen BP wird eine strategische Partnerschaft vereinbart, die die gemeinsame Entwicklung des ab 2026 vorgeschriebenen nachhaltigen Kraftstoffs vorsieht.
Dezember 2022
Um das Kompetenz-Center Motorsport am Standort Neuburg für das F1-Projekt zu erweitern, kündigt das Unternehmen einen 3'000 Quadratmeter grossen Neubau an.
Juni 2023
Der Seeländer Neel Jani wird Simulatorfahrer für die Antriebsentwicklung.
März 2024
Audi gibt die vorzeitige, vollständige Übernahme von Sauber bekannt.
April 2024
Nico Hülkenberg unterzeichnet einen Vertrag, um ab 2026 für Audi in der Formel 1 an den Start zu gehen. Der deutsche Profi-Rennfahrer bringt Erfahrungen aus rund 250 Grands Prix mit und fährt bereits 2025 für Kick-Sauber.
Mai 2024
Die komplette Audi-Power-Unit bestehend aus Verbrennungsmotor, E-Antrieb, Batterie und Steuerungselektronik läuft erstmals als Einheit auf dem Prüfstand und legt simulierte Renndistanzen zurück.
August 2024
Mattia Binotto ist seit 1. August Geschäftsführer der Sauber Motorsport AG, Jonathan Wheatley wird Teamchef und Sprecher der Geschäftsführung. Beide bilden die neue Doppelspitze für Audi in der Formel 1.
November 2024
Der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto wird als Fahrer für das zukünftige Audi-Team verpflichtet. Audi gibt zudem bekannt, dass die Qatar Investment Authority (QIA), also der katarische Staatsfond, eine signifikante Minderheitsbeteiligung erwirbt.
Januar 2025
Mit der vollständigen Übernahme der Sauber Holding AG macht Audi einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Die vollständige Übernahme stellt die Weichen, um den Staatsfond von Katar mit einer Kapitalerhöhung als Investor an Bord zu nehmen.
Juli 2025
Um die technischen Fähigkeiten weiter auszubauen, wird im englischen Bicester ein Technikbüro als dritter Standort des F1-Projekts eröffnet. Audi gibt bekannt, dass das Fintech-Unternehmen Revolut Titelpartner des zukünftigen Audi F1-Teams wird.
September 2025
Audi verkündet, dass Adidas offizieller Bekleidungsausrüster wird.
November 2025
Im Rahmen einer Veranstaltung wird der «Audi R26 Concept» in München enthüllt und gibt einen konkreten Ausblick auf den zukünftigen Auftritt.
Dezember 2025
Der Rennstall verkündet, worauf die Formel-1-Fans gewartet haben: seinen Namen. Er wird als Audi Revolut F1 Team an den Start gehen.
Januar 2026
Aus dem Audi-Projekt wird am 1. Januar offiziell ein F1-Team. Der erste Formel-1-Rennwagen von Audi wird präsentiert. Vom 26. bis 30. Januar finden erste offizielle Testfahrten mit den Formel-1-Rennwagen der neuen Generation in Barcelona statt – noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Februar 2026
Bei weiteren offiziellen Tests in Bahrain (11.–13. Februar und 18.–20. Februar) testet Audi in der Formel 1 erstmals vor den Augen der Öffentlichkeit.
März 2026
Debüt des F1-Teams von Audi beim Grand Prix von Australien in Melbourne.
