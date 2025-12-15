Der Weg von Audi in die Formel 1

Frühjahr 2022

Audi baut ein Projektteam auf, das ein Konzept für einen F1-Motor entwickelt und den Einstieg in die Königsklasse vorbereitet.

August 2022

Auf einer Pressekonferenz beim Belgien-GP verkündet Audi seinen Einstieg als Formel-1-Motorhersteller zur Saison 2026.

Ende 2022

Audi gibt Sauber als künftigen strategischen Partner für das Formel-1-Projekt bekannt, die Schweizer Mannschaft geht damit ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start. Mit dem Mineralölunternehmen BP wird eine strategische Partnerschaft vereinbart, die die gemeinsame Entwicklung des ab 2026 vorgeschriebenen nachhaltigen Kraftstoffs vorsieht.

Dezember 2022

Um das Kompetenz-Center Motorsport am Standort Neuburg für das F1-Projekt zu erweitern, kündigt das Unternehmen einen 3'000 Quadratmeter grossen Neubau an.

Juni 2023

Der Seeländer Neel Jani wird Simulatorfahrer für die Antriebsentwicklung.

März 2024

Audi gibt die vorzeitige, vollständige Übernahme von Sauber bekannt.

April 2024

Nico Hülkenberg unterzeichnet einen Vertrag, um ab 2026 für Audi in der Formel 1 an den Start zu gehen. Der deutsche Profi-Rennfahrer bringt Erfahrungen aus rund 250 Grands Prix mit und fährt bereits 2025 für Kick-Sauber.

Mai 2024

Die komplette Audi-Power-Unit bestehend aus Verbrennungsmotor, E-Antrieb, Batterie und Steuerungselektronik läuft erstmals als Einheit auf dem Prüfstand und legt simulierte Renndistanzen zurück.

August 2024

Mattia Binotto ist seit 1. August Geschäftsführer der Sauber Motorsport AG, Jonathan Wheatley wird Teamchef und Sprecher der Geschäftsführung. Beide bilden die neue Doppelspitze für Audi in der Formel 1.

November 2024

Der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto wird als Fahrer für das zukünftige Audi-Team verpflichtet. Audi gibt zudem bekannt, dass die Qatar Investment Authority (QIA), also der katarische Staatsfond, eine signifikante Minderheitsbeteiligung erwirbt.

Januar 2025

Mit der vollständigen Übernahme der Sauber Holding AG macht Audi einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Die vollständige Übernahme stellt die Weichen, um den Staatsfond von Katar mit einer Kapitalerhöhung als Investor an Bord zu nehmen.

Juli 2025

Um die technischen Fähigkeiten weiter auszubauen, wird im englischen Bicester ein Technikbüro als dritter Standort des F1-Projekts eröffnet. Audi gibt bekannt, dass das Fintech-Unternehmen Revolut Titelpartner des zukünftigen Audi F1-Teams wird.

September 2025

Audi verkündet, dass Adidas offizieller Bekleidungsausrüster wird.

November 2025

Im Rahmen einer Veranstaltung wird der «Audi R26 Concept» in München enthüllt und gibt einen konkreten Ausblick auf den zukünftigen Auftritt.

Dezember 2025

Der Rennstall verkündet, worauf die Formel-1-Fans gewartet haben: seinen Namen. Er wird als Audi Revolut F1 Team an den Start gehen.

Januar 2026

Aus dem Audi-Projekt wird am 1. Januar offiziell ein F1-Team. Der erste Formel-1-Rennwagen von Audi wird präsentiert. Vom 26. bis 30. Januar finden erste offizielle Testfahrten mit den Formel-1-Rennwagen der neuen Generation in Barcelona statt – noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Februar 2026

Bei weiteren offiziellen Tests in Bahrain (11.–13. Februar und 18.–20. Februar) testet Audi in der Formel 1 erstmals vor den Augen der Öffentlichkeit.

März 2026

Debüt des F1-Teams von Audi beim Grand Prix von Australien in Melbourne.