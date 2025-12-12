Darum gehts Fernando Alonso wird erstmals Vater, Kind kommt im März zur Welt

Familie war für Alonso immer sein grösstes Ziel und unerfüllter Traum

Alonso ist mit 44 Jahren einer von vier Vätern in der Formel 1 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Formel-1-Star Fernando Alonso (44) wird zum ersten Mal Vater, wie die spanische Zeitung «Hola» berichtet. Neben Max Verstappen (28), Nico Hülkenberg (38) und Sergio Perez (35) wird der Spanier nächste Saison damit der vierte Papa im Grid sein. Das Kind des zweifachen Weltmeisters und seiner Freundin Melissa Jimenez (38), die als Formel-1-Reporterin beim Streamingdienst DAZN arbeitet, soll im kommenden März zur Welt kommen.

Alonso und Jimenez sind seit 2023 ein Paar. Während es für den Aston-Martin-Piloten das erste Kind sein wird, brachte Jimenez aus ihrer Ehe mit Ex-BVB-Star Marc Bartra (34) bereits zwei Töchter und einen Sohn mit in die Beziehung.

«Werde mein Glück darin finden»

Für Alonso sei eine Familie laut «Hola» schon immer sein «grösstes Ziel» und ein «unerfüllter Traum» gewesen. Der Spanier selbst sagte 2023 in einem Interview mit der «New York Times»: «Ich möchte eine Familie gründen. Es ist der grösste Traum meines Lebens. Aufgrund meines Lebensstils konnte ich ihn mir bisher noch nicht erfüllen. Wenn ich mit dem Rennsport aufhöre, werde ich mein Glück darin finden.»

Ob die Karriere von Alonso deshalb bald zu Ende sein könnte? Sein Vertrag bei Aston Martin läuft noch bis 2026. In einem Interview mit der «AS» sagte er zuletzt: «Das hängt davon ab, wie ich mich nächstes Jahr fühle, wie ich mich körperlich und mental fühle. Wenn das Auto gut läuft, besteht eine gute Chance, dass es mein letztes Jahr sein wird.»