DE
FR
Abonnieren

Formel-1-Reporterin ist seine Freundin
Fernando Alonso wird erstmals Vater

Schöne Neuigkeiten aus der Formel 1: Fernando Alonso und seine Freundin Melissa Jimenez erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Fernando Alonso wird erstmals Vater.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Fernando Alonso wird erstmals Vater, Kind kommt im März zur Welt
  • Familie war für Alonso immer sein grösstes Ziel und unerfüllter Traum
  • Alonso ist mit 44 Jahren einer von vier Vätern in der Formel 1
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Formel-1-Star Fernando Alonso (44) wird zum ersten Mal Vater, wie die spanische Zeitung «Hola» berichtet. Neben Max Verstappen (28), Nico Hülkenberg (38) und Sergio Perez (35) wird der Spanier nächste Saison damit der vierte Papa im Grid sein. Das Kind des zweifachen Weltmeisters und seiner Freundin Melissa Jimenez (38), die als Formel-1-Reporterin beim Streamingdienst DAZN arbeitet, soll im kommenden März zur Welt kommen.

Alonso und Jimenez sind seit 2023 ein Paar. Während es für den Aston-Martin-Piloten das erste Kind sein wird, brachte Jimenez aus ihrer Ehe mit Ex-BVB-Star Marc Bartra (34) bereits zwei Töchter und einen Sohn mit in die Beziehung.

«Werde mein Glück darin finden»

Für Alonso sei eine Familie laut «Hola» schon immer sein «grösstes Ziel» und ein «unerfüllter Traum» gewesen. Der Spanier selbst sagte 2023 in einem Interview mit der «New York Times»: «Ich möchte eine Familie gründen. Es ist der grösste Traum meines Lebens. Aufgrund meines Lebensstils konnte ich ihn mir bisher noch nicht erfüllen. Wenn ich mit dem Rennsport aufhöre, werde ich mein Glück darin finden.»

Mehr Formel 1
Schweizerin scheitert an Wahlregeln – FIA-Boss bleibt im Amt
Ohne Gegenkandidatur
Schweizerin scheitert an Wahlregeln – FIA-Boss bleibt im Amt
Das wird in der nächsten Formel-1-Saison alles neu sein
Mit Video
Neue Reglemente, neue Strecke
Das wird in der nächsten Formel-1-Saison alles neu sein

Ob die Karriere von Alonso deshalb bald zu Ende sein könnte? Sein Vertrag bei Aston Martin läuft noch bis 2026. In einem Interview mit der «AS» sagte er zuletzt: «Das hängt davon ab, wie ich mich nächstes Jahr fühle, wie ich mich körperlich und mental fühle. Wenn das Auto gut läuft, besteht eine gute Chance, dass es mein letztes Jahr sein wird.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen