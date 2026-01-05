Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Formel-1-Einsteiger Cadillac hat den Chinesen Guanyu Zhou als Ersatzfahrer engagiert. Der 26-Jährige kommt von Ferrari und ergänzt das Team um die beiden Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und Sergio Perez aus Mexiko.

Zhou hat von 2022 bis 2024 für das Schweizer Sauber-Team 68 Rennen in der Motorsport-Königsklasse absolviert. In dieser Zeit war Bottas sein Teamkollege. Cadillac gehört zum US-Automobilkonzern General Motors und nimmt bei der im März in Australien beginnenden neuen Saison als elftes Team an der Formel-1-WM teil.