Die F1 drehte Ende Januar beim Shakedown in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit zahlreiche Runden. Bis zum Saisonstart verbleibt den Teams noch genau einen Monat, in dem die letzten Rennställe ihre Lackierung zeigen. Cadillac nutzt dafür den Super Bowl.

Darum gehts Saisonstart in Australien nur noch einen Monat entfernt

Cadillac zeigt F1-Design beim Super Bowl, Kosten: 8 Millionen US-Dollar

Seit der Präsentation der beiden Bullen-Rennställe von Mitte Januar enthüllten auch Haas, Audi, Alpine, Ferrari, Mercedes und zuletzt Williams ihr Design für die neue Saison. Deren Countdown biegt mit nur noch einem Monat Restzeit langsam aber sicher auf die Zielgeraden ein, die noch einige Meilensteine beinhaltet.

Datum Event 8. Februar Präsentation Lackierung Cadillac 9. Februar Präsentation Lackierung Aston Martin 9. Februar Präsentation Lackierung McLaren 11.–13. Februar 1. Pre-Season Tests in Bahrain 18.–20. Februar 2. Pre-Season Tests in Bahrain 6.–8. März Saisonstart mit GP von Australien

Cadillacs Präsentation ganz im Stile der USA

Nachdem Red Bull zu Ehren ihres neuen Partners fürs Antriebssystem den Ford-Hauptsitz in Detroit als Austragungsort wählte, präsentiert sich auch ein anderes Team in den USA der Öffentlichkeit – zum ersten Mal überhaupt. Newcomer Cadillac lässt sich die Enthüllung seiner Lackierung eine hübsche Stange Geld kosten und wählte eine der grössten Sportbühnen der Welt.

So wird der F1-Bolide zwar nur digital gezeigt, dafür in Form eines Werbespots beim Super Bowl. Das Saisonfinale der NFL findet am 8. Februar statt und wird jährlich von rund 200 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt. Schätzungen zufolge kostet der 30-sekündige Clip rund acht Millionen US-Dollar.

McLaren lässt via Stream aus Bahrain die Hüllen fallen

Während die Teams die unterschiedlichsten Orte für die Präsentation ihrer neuen Wagen wählten (nebst Super Bowl auch Industriehallen, Social Media oder ein Kreuzfahrtschiff), bleibt McLaren dem Motorsport auch in dieser Hinsicht treu. Über YouTube wird der neue MCL40 direkt von der Rennstrecke im Wüstenstaat der Welt präsentiert.

Zusammen mit Aston Martin lässt das Papaya-Team seine Fans am längsten zappeln. Auch der Rennstall von Fernando Alonso und Lance Stroll zeigt sich erst am 9. Februar im neuen Gewand, hat sich dafür aber das Ithra Cultural Centre in Saudi-Arabien ausgesucht. Danach stehen vom 11.–13. und 18.–20. Februar die Pre-Season Tests in Bahrain an, ehe zwei Wochen später mit dem GP von Australien die neue Saison eröffnet wird.