Das Alpine-Formel-1-Team enthüllt seinen neuen Boliden auf einem Kreuzfahrtschiff in Barcelona. Mit Hummerhäppchen und Alpine-Cocktails beginnt eine glamouröse Show. Teamchef Briatore und Fahrer sind bereit für die Saison 2026.

Darum gehts Alpine präsentiert neues F1-Auto auf Kreuzfahrtschiff im Hafen Barcelona

Reederei von MSC Cruises hat Hauptsitz in Genf ohne Meereszugang

Teamchef Briatore (75) führt Enthüllung mit Fahrer Gasly und Colapinto Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Das Alpine-Formel-1-Team präsentiert seinen neuen Boliden für die kommende Saison – und wie. Auf einem Kreuzfahrtschiff der «MSC Cruises» steigt die ganze Zeremonie. Das spannende daran: Diese Reederei hat ihren Hauptsitz, trotz nicht vorhandenem Meeresanschluss, in Genf.

Im Hafen von Barcelona wird das neue Auto präsentiert – mit Glamour und Glanz wird nicht gespart. Blick ist beim Alpine-Season-Launch-Event 2026 vor Ort dabei.

Auf dem roten Teppich in die Panoramalounge

Kaum setzt man den ersten Fuss auf dieses Schiff, ist klar: Das hier ist keine 08/15-Veranstaltung. An jeder Ecke wird man freundlich begrüsst – und hat im nächsten Gang schon wieder die Chance auf Verpflegung. Hummerhäppchen mit Kaviar, Mini-Tomaten-Mozzarella-Toasts, dazu eigene Alpine-Cocktails: Es fehlt an nichts.

Der erste Stopp: das zur Empfangshalle umfunktionierte Casino. Mittendrin eine Bar, rundherum Kellner – Abstand? Fehlanzeige. Sie sorgen dafür, dass niemand verhungert oder verdurstet. Über einen roten Teppich gehts dann weiter Richtung Panoramalounge, dort findet die Präsentation statt.

0:47 So sieht er aus: Colapinto und Gasly decken den neuen Alpine-Boliden auf

Bis es so richtig losgeht, dürfen die Gäste noch durchs Schiff schlendern. Blick entdeckt dabei ein Basketballfeld, einen Coiffeursalon und sogar einen Formel-1-Simulator. Von den normalen Schiffbesuchern ist derweil nichts zu sehen – sie erkunden gerade Barcelona.

Das Auto strahlt in neuem Glanz

Dann geht plötzlich alles ganz schnell. Die Türen zur Panoramalounge öffnen sich – und Dutzende Journalisten, Gäste, Verwandte und Bekannte strömen in den Saal. Der ist ganz in den Alpine-Farben gehalten: Blau und Pink. Dazu moderne Kronleuchter, die das Ganze noch edler wirken lassen.

Im Mittelpunkt steht der Star des Abends – noch zugedeckt. Und man fragt sich unweigerlich: Wie hat man dieses Auto überhaupt hier reinbekommen? Breite Eingänge sucht man vergeblich, der Saal wirkt fast wie ein ehemaliges Kolosseum.

Nach einer kurzen Ansprache übernimmt Teamchef Flavio Briatore (75). Er spricht darüber, wie hungrig Alpine auf die neue Saison sei und wie gut die Winterpause verlaufen ist. Seine beiden Schützlinge Pierre Gasly und Franco Colapinto bestätigen das – und liefern kurz darauf den Höhepunkt: Sie enthüllen den neuen Boliden. Dazu dröhnt laute Musik mit wuchtigem Bass – Gänsehaut inklusive.

Zum Abschluss gibts noch eine kurze «Photo Session». Teamchef und Fahrer posieren hinter dem frisch enthüllten Auto. Die Glamour-Show ist beendet.



