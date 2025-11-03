Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat sich verlobt. Ein Diamantexperte erklärt Blick, wie viel der Ring wohl gekostet haben dürfte. So viel sei gesagt: Der Ferrari-Fahrer dürfte tief ins Portemonnaie gegriffen haben.

So viel hat Leclerc für den Verlobungsring hingeblättert

So viel hat Leclerc für den Verlobungsring hingeblättert

1/2 Charles Leclerc hat sich verlobt, der Ring, der seine Partnerin Alexandra Saint Mleux soll über 1 Million Franken kosten. Foto: Instagram @charles_leclerc

Darum gehts Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux haben ihre Verlobung bekanntgegeben

Der Verlobungsring ist ein exklusives Schmuckstück von höchster Reinheit

Der Wert des Rings wird auf 1 bis 1,5 Millionen Franken geschätzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Charles Leclerc (28) hat die Frage aller Fragen gestellt und seine Freundin Alexandra Saint Mleux hat sie mit Ja beantwortet. Der Ferrari-Pilot und das italienische Model haben am Sonntag ihre Verlobung bekannt gegeben.

Der Ring glitzert im gemeinsamen Foto auf Instagram. Giuliano Stellini, Gründer des Schweizer Unternehmens Stellini Diamonds, schätzt den Wert des Klunkers gegenüber Blick zwischen 1 und 1,5 Millionen Franken ein.

Der Diamantring mit ovalem Schliff und Pavé-Fassung mit Seitendiamanten habe etwa 10 bis 12 Karat und sei von höchster Reinheit (Excellent Cut): «Der Ring ist ein aussergewöhnliches Statement für Eleganz und Luxus.» Es sei ein «zeitloses und exklusives Schmuckstück».

Wann beim frischverlobten Paar, das seit 2023 zusammen ist, die Hochzeitsglocken läuten, ist noch nicht klar. Für den Monegassen steht nun der Schlussspurt in der Formel 1 im Fokus. Ferrari wartet seit über einem Jahr und dem Triumph von Carlos Sainz (31) in Mexiko am 27. Oktober 2024 auf einen GP-Sieg.