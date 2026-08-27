Seit Jahrzehnten begeistert sie Menschen mit ihrer Stimmgewalt. Die Pop-Ikone hat sich mit ihrer glamourösen Art ein Diven-Image geschaffen. Privates gibt sie nicht oft preis. Umso überraschender, dass sie ihre Fans nun ins alte Fotoalbum blicken lässt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mariah Carey gedenkt Mutter Patricia mit Kinderfoto aus den 1970ern

Todestag 2024 fällt auf Careys Geburtstag, tragischer Zufall

Carey ist heute 57 Jahre alt, Foto rührt Fans auf Instagram

Sophie Ofer Redaktorin People

Auf dem Kinderfoto, das die «Hero»-Sängerin auf Instagram veröffentlicht hat, ist sie kaum zu erkennen. Viel eher lassen sich ihre Gesichtszüge noch in denen ihrer Mutter Patricia (†87) wiederfinden, auf deren Schoss sie in dem Bild sitzt.

Die Pop-Diva verlor ihre Mutter vor zwei Jahren, Ende August 2024. Mit dem nostalgischen Post gedenkt sie einer der wichtigsten Frauen in ihrem Leben. «Sie hat uns dich geschenkt», schreiben Follower gerührt in den Kommentaren.

«Deine Mutter ist immer bei dir»

Na, wer hat es erraten? Bei dem herzigen Mädchen auf dem Foto handelt es sich um Weltstar Mariah Carey (57). Das Bild entstand offenbar in den 1970er-Jahren und zeigt die kleine Mariah, die sich zufrieden Essen in den Mund schiebt. Dahinter ist das lächelnde Gesicht ihrer Mutter zu sehen.

«Du wirst immer ihr Baby sein», schreibt eine Userin unter den Post. «Deine wunderschöne Mutter ist bei dir, bei jedem Schritt, den du gehst», so die gefühlvollen Worte einer weiteren. «Sie ist so stolz auf die wundervolle Frau, zu der du geworden bist», kommentiert ein Fan.

Carey musste genau vor zwei Jahren Abschied von ihrer Mutter Patricia nehmen. Besonders herzzerreissend: Ihr Todestag ist gleichzeitig auch der Todestag von Mariah Careys Schwester Alison (†63). Diese starb im Hospiz an den Folgen eines Organversagens.

Mariah Carey verlor also beide Angehörigen auf einen Schlag. Die Todesursachen beider Frauen wurden nie bestätigt, Berichten zufolge soll es sich jedoch in beiden Fällen um ein Krebsleiden gehandelt haben.

Ihre Beziehung war kompliziert

Während Mariah Carey sich von ihrer Schwester Alison Berichten zufolge über die Jahre stark entfremdet haben soll, pflegte sie bis zuletzt ein enges, wenn auch kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter. Mit ihr teilte sie die Leidenschaft für die Musik – Patricia war einst Opernsängerin und arbeitete als Stimmcoach.

Zwischen ihnen sei Rivalität entstanden, verrät Carey 2020 in ihren Memoiren. Berufliche Eifersucht «gehört zum Erfolg einfach dazu, aber wenn es sich bei der Person um die eigene Mutter handelt und sich diese Eifersucht schon im zarten Alter zeigt, ist das besonders schmerzhaft», fügte sie hinzu.

Gleichzeitig sprach sie von einer tiefen Liebe, die sie für ihre Mutter empfunden hatte, und schrieb in der Widmung: «Für Pat, meine Mutter, die trotz allem, wie ich fest glaube, tatsächlich ihr Bestes gegeben hat. Ich werde dich immer so sehr lieben, wie ich nur kann.»