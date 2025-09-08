Am Sonntagabend wurden in den USA die MTV Video Music Awards verliehen. Der strahlende Star des Abends war Mariah Carey, die nicht nur ihren ersten VMA gewann, sondern auch mit ihrem Schmuck alle anderen in den Schatten stellte.

1/6 Mariah Carey räumte nicht nur zwei Trophäen an den diesjährigen MTV Music Awards ab, ... Foto: Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Darum gehts Mariah Carey gewinnt ersten VMA und trägt extravaganten Schmuck

Sängerin präsentiert goldenen Bodysuit und funkelnde Diamanten bei Auftritt

Schmuck im Wert von über 10 Millionen Dollar am Körper getragen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Mariah Carey (56) ist bekannt als grösste Diva im Musikbusiness. Das hat sie nicht nur ihrem Können zu verdanken, sondern auch ihrer extravaganten Art. Sie lebt das Diva-Dasein mit jeder Bewegung ihres Körpers und in jedem Auftritt, den sie hinlegt.

Dass sie zu Recht den Namen Diva trägt, bewies Carey an den diesjährigen MTV Video Music Awards erneut. Denn ihr Schmuck liess selbst den Verlobungsring von Georgina Rodríguez (31) blass aussehen.

Schmuck im Wert von über 10 Millionen Dollar

Bei ihrem Auftritt, einem Medley aus ihren grössten Hits, trat Mariah Carey zunächst in einer goldenen Satin-Robe auf die Bühne, bevor sie diese fallenliess und einen Bodysuit komplett in Gold präsentierte. Doch selbst der war nicht der eigentliche Hingucker; es waren Careys Diamanten, die sie am Körper trug. Ein Collier, grosse Ohrringe und diverse Armbänder, alle hell funkelnd. Und alle exorbitant teuer.

Wie «Page Six» weiss, handelte es sich bei der Halskette um das «Rosée Éternelle» mit 204,38 Karat von Levuma. In Kombination mit den dazu passenden Ohrringen, ebenfalls von Levuma, trug Carey in ihrer Kopf- und Halsregion ganze 10 Millionen Dollar am Körper.

Doch damit nicht genug. Die fünffache Grammy-Gewinnerin schmückte ihre Arme zusätzlich mit noch mehr Diamanten in Form von diversen Armbändern, eines davon von der Marke Etho Maria – und ganze 72,15 Karat schwer.

Teurer als der Verlobungsring für die Braut von CR7

Im Vergleich: Georgina Rodríguez’ Verlobungsring sorgte kürzlich für grosse Augen. Die Verlobte von Fussball-Star Cristiano Ronaldo (40) präsentierte ihren Klunker, der zwischen 25 und 30 Karat haben soll und um die fünf Millionen Franken wert sein soll. Da kann Mariah Carey wohl nur müde lächeln.

Es ist übrigens der erste MTV Music Award, den die Sängerin jemals gewonnen hat. Seit Jahrzehnten ist sie eine feste Grösse im Musikbusiness, wurde bereits achtmal für einen VMA nominiert. Mit der neunten Nominierung in der Kategorie «Best R&B» klappte es nun endlich. Und nicht nur das: Die «Without You»-Interpretin wurde sogar mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet, dem Preis für das Lebenswerk von Künstlerinnen und Künstlern, insbesondere im Bereich der Musikvideos. Als Carey ihren Award entgegennahm, der ihr von Ariana Grande (32) überreicht wurde, fragte sie nur: «Wieso hat das so lange gedauert?» Fun Fact: Mariah Carey überreichte 1997 den Video Vanguard Award an Musiker LL Cool J (57) – der in diesem Jahr die Show moderierte.