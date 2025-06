1/5 Mariah Carey veröffentlicht nach sieben Jahren endlich wieder ein neues Album. Foto: Instagram / @mariahcarey

Mit der an diesem Freitag veröffentlichten Single «Type Dangerous» läutet Mariah Carey (56) ihr musikalisches Comeback ein. Der US-Popstar hat im Zuge der Songveröffentlichung auch ein neues Album angekündigt. Es ist das 16. Studioalbum der Sängerin, die 2018 mit «Caution» ihre bis dato letzte Platte veröffentlicht hatte.

«Ich bin so aufgeregt, endlich ‹Type Dangerous› zu veröffentlichen!», erklärt Mariah Carey. Sie habe sich eine ganze Weile im Studio eingeschlossen und «hart an neuer Musik gearbeitet, und ich freue mich riesig darauf, sie meinen Fans vorzustellen». Der Song ist ein Sample des Tracks «Eric B. Is President» vom Hip-Hop-Duo Eric B. & Rakim.

Laut Ankündigung ist Mariah Careys Version, für die sie mit Anderson .Paak (39) zusammenarbeitete, ein Statement über moderne weibliche Selbstbestimmung, «gepaart mit einer Faszination für das Rebellische und Gefährliche. Der Song ist eine Mischung aus Glamour, Unabhängigkeit und romantischem Risiko – mit einem Augenzwinkern und viel Stil.»

Mariah Carey wird mit BET Ultimate Icon Award geehrt

Das Musikvideo zu «Type Dangerous» soll in den nächsten Tagen folgen. Dafür arbeitete sie erneut mit Regisseur Joseph Kahn zusammen, der bereits das Video zu ihrem Klassiker «All I Want for Christmas Is You» inszenierte.

Mariah Carey wird in den kommenden Tagen zudem eine grosse Ehre zuteil. Sie wird laut «Billboard» neben Jamie Foxx (57), Kirk Franklin (55) und Snoop Dogg (53) mit dem BET Ultimate Icon Award geehrt, «um ihre jahrzehntelangen, bahnbrechenden Beiträge zu Musik, Unterhaltung, Interessenvertretung und Einfluss auf die Gemeinschaft zu feiern». Die Preisverleihung findet am Montag (9. Juni) statt. Zur ereignisreichen Woche gehört auch Careys Auftritt im Wembley-Stadion als Headlinerin des Festivals Capital's Summertime Ball am 15. Juni.