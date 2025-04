Eltern können so peinlich sein – selbst wenn sie Superstars sind. Auch Moroccan, der Sohn von Mariah Carey, hatte so gar keine Lust auf seine Mutter, als diese plötzlich während seines Twitch-Livestreams in seinem Zimmer auftauchte.

Unerwartet private Einblicke gab es kürzlich in den Alltag von Mariah Carey (56): Die Popdiva, die rund um den Globus für ihren Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» als «Queen of Christmas» gefeiert wird, hat es zu Hause offenbar nicht ganz so leicht. Ihr Sohn Moroccan (13) scheuchte sie mitten während eines Twitch-Livestreams aus seinem Zimmer, nachdem sie ihn durch ihre Anwesenheit in Verlegenheit gebracht hatte.

«Tut mir leid, Chat, meine Mutter ist hier»

Der Junior hatte sein Spiel rund zehn Minuten lang gespielt, als die Sängerin mit Moroccans Zwillingsschwester Monroe in sein Zimmer kam. «Tut mir leid, Chat, meine Mutter ist hier», erklärte Moroccan daraufhin.

Sofort meldeten sich einige zu Wort, um der Grammy-Gewinnerin einen Willkommensgruss zu übermitteln. Anschliessend erschien Monroe auf dem Bildschirm, während sie einen Hund hielt. «Willst du herkommen, Mama?», fragte ein sichtlich verlegener Moroccan, woraufhin Mariah Carey tatsächlich hinter dem Kopf ihres Sohnes erschien. Er wirkte peinlich berührt, als er seiner berühmten Mutter sagte: «Mama, sie können dich sehen. Sie sagen: ‹Hi Mariah, ich liebe dich!› Oh mein Gott.» Die Sängerin antwortete: «Hallo Leute! Ich liebe euch auch.» Dann reichte es dem Teenager und er beendete das unerwartete Spektakel: «Könnt ihr bitte alle rausgehen? Hab euch lieb. Raus aus meinem Zimmer!»

Zum Geburtstag wurde ein ganzer Themenpark gemietet

Die Zwillinge stammen aus Careys Ehe mit Nick Cannon (44), die 2015 scheiterte. Ihren 13. Geburtstag feierten sie im Mai 2024 mit einer riesigen Party. Ihr Vater mietete dafür einen ganzen Themenpark. Der Musiker bekam nach dem Ehe-Aus zehn weitere Kinder mit fünf anderen Frauen.

Meistens haben sich Mariah Carey und ihr Sohn Maroccan aber lieb, wie dieses Video zeigt.