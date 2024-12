Mariah Carey ist die unumstrittene Königin der Weihnachtssongs und begeistere kürzlich bei ihrem Konzert in New York 18'000 Fans. Zuvorderst im Publikum stand Rihanna – und der Superstar war beim Zusammentreffen mit Carey ganz ehrfürchtig.

Weihnachten ohne Mariah Carey (55) – oder zumindest ohne die Songs der Königin der Weihnachtslieder – ist für viele unvorstellbar. Wie sehr sie die Massen begeistert, zeigte sich kürzlich an ihrem Weihnachtskonzert in New York, wo sie vor 18'000 Fans im New Yorker Barclays Center auftrat. Unter den Zuschauern befand sich auch Superstar Rihanna (36), die eine unvergessliche Begegnung mit ihrem Idol hatte.

Der Höhepunkt des Abends war, als der Star des Abends von der Bühne stieg und auf Rihanna zuging. In einem Video ist zu sehen, wie Rihanna, gekleidet in einem auffälligen Pelzmantel, nervös wird, als sie Mariah Carey auf sich zukommen sieht. Was dann geschah, sorgte für Aufsehen: Rihanna bat Carey um ein Autogramm auf ihrer Brust.

«Was soll ich auf deine Brust schreiben?»

«Ich brauche ein Autogramm. Unterschreib auf meiner Brust», sagte Rihanna zu Carey. Als die Sängerin fragte, was sie schreiben solle, antwortete Rihanna: «Mariah! Was denkst du denn? Was auch immer du möchtest.» Mit einem roten Stift verewigte Carey sich daraufhin auf Rihannas linker Brust, was die 36-Jährige begeistert kommentierte: «Leute, Mariah Carey signiert meine Brust.» Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte Mariah Carey ihrer Berufskollegin Rihanna kaum machen können.

Auf Instagram teilte Mariah Carey Eindrücke des Abends, an dem sie in einem glitzernden Kleid und weiteren festlichen Outfits vor ihren Fans stand. «Die letzte Show. Lass uns zusammen in Festtagsstimmung kommen, New York», schrieb die Sängerin zu den Bildern. Die Reaktionen ihrer Anhänger waren überwältigend. «Ich liebe Mariah Carey. Ihre Stimme ist engelsgleich und zeitlos», schwärmte ein Fan. Andere bezeichneten sie als «Die Königin» und «Die Beste der Besten».

Das Konzert in New York war der krönende Abschluss von Careys Weihnachtstournee, ihre Musik wird aber noch einige Tage oder Wochen weltweit zu hören sein. «All I Want For Christmas» ist seit 1994 der ultimative Weihnachtssong. Und das dürfte er noch einige jahrzehntelang bleiben.