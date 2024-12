So früh war Weihnachten noch nie in den Charts

1/7 Mariah Carey liegt mit «All I Want For Christmas Is You» schon Anfang Dezember auf dem ersten Platz der Schweizer Hitparade. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Mariah Carey

Auf einen Blick Mariah Careys Weihnachtshit früher als je zuvor an Chartspitze

Streaming-Plattformen beeinflussen die frühe Platzierung von Weihnachtsliedern

Die Musik-Schweiz ist total im Weihnachtsfieber! Pünktlich zum ersten Advent verkündete SRF3-Hitparaden-Moderator Joel Grolimund (33) am Sonntagnachmittag den Hit «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey (55) als neue Nummer 1 der Schweizer Charts. Auf Platz zwei rangiert zeitgleich der Wham!-Klassiker «Last Christmas». So früh wie in diesem Jahr landete noch kein Weihnachtssong an der Spitze der Schweizer Charts.

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den nächsten Jahren noch früher losgeht», meint Joel Grolimund im Gespräch mit Blick. «Zwar nicht schon im Oktober, aber gut möglich, dass Carey schon im nächsten Jahr im November die Spitze der Charts erklimmt.»

Carey platzierte sich 2006 zum ersten Mal in Schweizer Hitparade

Dass die Festtags-Songs immer früher in der Hitparade erscheinen, ist seit mehreren Jahren ein Trend. Mariah Carey platzierte sich 2006 erstmals mit «All I Want For Christmas Is You» in der Schweizer Hitparade, damals auf Rang 97. Elf Jahre später erreichte ihr Weihnachts-Hit erstmals die Chart-Spitze, allerdings erst nach den Feiertagen, am 30. Dezember. Zum Vergleich: Am 2. Dezember desselben Jahres war der Titel noch auf Platz 40, während es heuer schon das meistgehörte Lied auf dem aktuellen Musikmarkt ist.

Der Grund für die immer frühere Platzierung liege beim Streaming, erklärt Grolimund. «Die Weihnachtsplaylists sind auf Streamingplattformen aktuell sehr prominent platziert. Und der Hit von Mariah Carey steht dort oftmals genau am Anfang. Das hilft dem ohnehin beliebten Song zusätzlich.»

Weihnachts-Hit schon Ende Oktober im Radio

Unklar ist, ob die Menschen generell früher Weihnachtssongs hören oder ob die Verschiebung zum Musikstreaming für die Chart-Platzierungen verantwortlich ist. «Als ich Ende Oktober zum ersten Mal in diesem Jahr den Titel im Radio spielte, waren die Reaktionen gemischt», erinnert sich Grolimund. Anlass dafür war das 30-Jahr-Jubiläum der Veröffentlichung des Titels. «Etwa sechzig Prozent fanden es schrecklich, den Titel schon dann zu hören, vierzig fanden es toll.» Rund zehn Tage später war der Titel erstmals in diesem Jahr in der Hitparade zu finden. Spannend: Auch «Last Christmas» feiert dieses Jahr 40 Jahre seit Veröffentlichung.

Musik-Acts, die in den nächsten Tagen oder Wochen Musik veröffentlichen, haben laut Grolimund Pech. «Keine Chance, dass man sich bis Silvester vor Carey platzieren kann», sagt er. Bis nach den Festtagen seien die Musik-Ranglisten fest in der Hand der Festtagslieder. Erst im Januar normalisiere sich die Lage wieder: «Dann sind die Weihnachtslieder auch schnell wieder weg. Und damit mehr Platz für neue Musik, die wir noch nicht kennen.»

