Lady Gaga veröffentlichte den Titelsong ihres siebten Albums. Foto: Universal Music 1/6

Auf einen Blick Lady Gaga veröffentlicht neue Single aus siebtem Album

Das Duett mit Bruno Mars führt seit acht Wochen die Charts an

Film «Joker 2» enttäuscht an den Kinokassen trotz guter Kritiken

Lady Gaga erreicht über 108 Millionen monatliche Hörer auf Spotify

Neues Album 2025 und Gerüchte über Welttournee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Gute Zeiten für Fans von Lady Gaga (38): Im August veröffentlichte die US-Musikerin das Duett «Die With A Smile» mit Bruno Mars (39) und erklimmt damit nicht nur die Spitze der Schweizer Hitparade, sondern führt damit auch seit acht Wochen die «Billboard Global 200» an. Nun meldet sich Lady Gaga mit der ersten Single ihres siebten Albums zurück. Und erinnert mit den Klängen an ihre ersten Erfolge.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem Elektro-Pop-Titel kehrt Lady Gaga wieder zu Zeiten ihrer Hits «Bad Romance» (2009) und «Born This Way» (2011) zurück – die Phase, in der die Künstlerin mit dem Tragen des Fleischkleides und Auftritten mit einer Geburt aus einem Ei für Aufsehen erregte. «Es ist ihr bester Titel seit langem: eine starke Dosis düsterer Elektro-Pop», schreibt die britische Zeitung «The Independent». «The Guardian» schreibt, dass «diese Synthpop-Single an die Gaga von früher», erinnere und dennoch in die Zeiten des Mega-Erfolgalbums «Brat» von Charli XCX (32) passe.

Flop mit «Joker 2»

Alles läuft für Lady Gaga trotzdem nicht rund. Ihr Anfang Oktober in den Kinos angelaufene Film «Joker 2: Folie à Deux» ist ein Flop an den Kinokassen. Obwohl Gagas schauspielerische Leistung darin von Kritikern gelobt wird, bemängelten viele, dass die Fortsetzung des kultigen «Joker»-Films als Musical inszeniert wird. In den USA erzielte der Film nur die Hälfte des Umsatzes des Vorgängers, obwohl die Fortsetzung mehr als dreimal so viel gekostet hat.

Auch Lady Gagas dazugehöriges Album «Harlequin», das vor allem Neuinterpretationen von Jazz-Klassikern und Stücken aus dem Great American Songbook enthält, ist international nicht so erfolgreich, wie andere ihrer Werke. Zur Erinnerung: Die Musik, die Lady Gaga für den im Jahr 2018 erschienenen Film «A Star Is Born» schrieb, war über Wochen in den Hitparaden vertreten. Mit dem Titellied «Shallow», den die Hauptdarstellerin des Films mit ihrem Duettpartner Bradley Cooper (49) sang, gewann sie sogar einen Oscar für den besten Song.

Gaga schaffte Meilenstein

Verstecken muss sich Gaga trotz des Debakels um die «Joker»-Fortsetzung nicht. Musikalisch läuft es bei ihr so gut wie schon lange nicht mehr. Auf Spotify durchbrach sie als fünfter Act überhaupt die Marke von 100 Millionen monatlichen Hörern. Aktuell verzeichnet sie mit 108,4 Millionen monatlichen Hörern sogar mehr als Überfliegerin Taylor Swift (34, 92 Millionen) und knapp mehr als Generation-Z-Idol Billie Eilish (22, 107,7 Millionen). Vor ihr liegen aktuell nur der amerikanische R'n'B-Musiker The Weeknd (34, 120 Millionen) und ihr Duettpartner Bruno Mars (115,8 Millionen).

Wie es nun weitergeht für Lady Gaga? 2025 soll ihr neues Album herauskommen und Spekulationen zufolge auch eine grosse Welttournee folgen. Gut möglich also, dass auch Schweizer «Little Monster» – so nennt Gaga ihre Fans – ihr Idol bald zu Gesicht bekommen.