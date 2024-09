Mariah Carey spricht über Verlust von Mutter und Schwester

Zwei Wochen nach dem Tod ihrer Mutter und ihrer Schwester meldete sich Mariah Carey auf Instagram zurück. Sie postete ein Video von einer Tourprobe und bedankte sich für die Unterstützung ihrer Fans in dieser schweren Zeit.

Sie starben am selben Tag

Sie starben am selben Tag

1/6 Ende August starben Mariah Careys Mutter Patricia (r.) …

Livia Fietz Praktikantin People

Am Wochenende vom 24. und 25. August musste sich Mariah Carey (55) nicht nur von ihrer Mutter Patricia (†87), sondern auch von ihrer Schwester Alison (†63) verabschieden. Beide Frauen starben am selben Tag; ihre Todesursachen sind bislang unbekannt.

Dies verkündete Carey damals in einem exklusiven «People»-Interview, in dem sie sich «für die Liebe und Unterstützung von allen und den Respekt für meine Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit» bedankte. Seitdem war es ruhig um die Sängerin. Nun meldete sie sich erneut auf Instagram.

«Es waren harte Wochen»

Carey postete am 8. September einen kurzen Videoclip von einer Tourprobe und kommentierte ihn mit: «Zurück bei der Arbeit. Es waren ein paar harte Wochen, aber ich weiss die Liebe und Unterstützung von allen sehr zu schätzen, und ich kann es kaum erwarten, meine Fans in China und Brasilien zu sehen. Ich liebe euch!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zwar geht sie damit nicht weiter auf die Situation ein, doch ihre Botschaft zeigt, dass sie die erhoffte Privatsphäre und Unterstützung erhalten hat. Gleichzeitig lässt sie ihre verletzliche sowie starke Seite durchblicken.

Die Beziehungen zu ihrer Mutter, einer ehemaligen Opernsängerin und Gesangslehrerin, sowie zu ihrer Schwester waren kompliziert. Über die schwierigen Verhältnisse sprach Carey in ihren 2020 erschienenen Memoiren «The Meaning of Mariah Carey».

Fans senden ihr ganz viel Liebe

Wie bereits nach ihrem «People»-Interview reagieren die Fans auch dieses Mal mit Unterstützung. Kommentare wie «Wir lieben dich, Königin! Wir beten immer für dich und schicken dir so viel Liebe», «Unsere Königin lächelt immer, egal, was passiert» oder «Wir senden dir ganz viel Liebe» häufen sich.

Werbung

Andere Fans zeigen sich begeistert über ihren Gesang und baldige Auftritte, Nachrichten wie «Willkommen zurück!» oder «Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen!» sind ebenfalls zahlreich vertreten.