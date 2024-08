Das dunkle Familiendrama von Mariah Carey

1/6 Popstar Mariah Carey hat am selben Tag ihre Mutter und ihre Schwester verloren.

Patricia Broder Redaktorin People

Schwere Zeiten für Mariah Carey (55): An nur einem Tag hat die US-Sängerin sowohl ihre Mutter Patricia (†87) als auch ihre Schwester Alison (†63) verloren. «Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe», erklärt Carey in einem Statement, aus dem das «People»-Magazin zitiert. «Traurigerweise hat meine Schwester in einer tragischen Wendung am selben Tag ihr Leben verloren», so die Sängerin.

Sie sei dankbar für die Liebe sowie Unterstützung aller und sie hoffe, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit nicht verletzt werde. «Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb», schreibt Carey weiter. Zur Todesursache ihrer Mutter und ihrer Schwester hat sich die fünffache Grammy-Preisträgerin bisher nicht geäussert.

Schwieriges Verhältnis zu Mutter und Schwester

Den beiden Todesfällen geht ein sehr angespanntes und schwieriges innerfamiliäres Verhältnis voraus. Ihre Mutter und sie verbinde eine komplizierte Liebe, schreibt Carey in ihren 2020 erschienenen Memoiren «The Meaning of Mariah Carey». «Wie viele Aspekte meines Lebens war auch meine Reise mit meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es gab nie nur Schwarz und Weiss – es war ein ganzer Regenbogen an Gefühlen.»

Noch angespannter war das Verhältnis zur älteren Schwester. Während Mariah Carey eine Weltkarriere hinlegte, arbeitete ihre Schwester Alison in den vergangenen Jahren als Prostituierte, wurde drogensüchtig und war Berichten zufolge HIV-positiv. Zuletzt hatte sie mit fehlenden Zähnen zu kämpfen. In ihrer Biografie schildert Mariah Carey, wie ihre ältere Schwester sie als Kind misshandelt habe. Unter anderem habe sie ihr Valium gegeben und heisses Wasser auf sie gegossen. Ihre Schwester habe zudem versucht, sie als Zwölfjährige an einen Zuhälter zu verkaufen.

Schwester und Bruder reichten Klage ein

Alison Carey wiederum erhob selbst schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter und ihre Schwester. 2020 zog sie gegen Mutter Patricia Carey vor Gericht. Die Gesangslehrerin soll sie als Zehnjährige zu sexuellen Handlungen mit Männern im Rahmen satanistischer Rituale gezwungen haben. Nur ein Jahr später verklagte Alison Carey auch ihre berühmte Schwester auf 1,25 Millionen US-Dollar. Die Sängerin habe ihr «emotionales Leid» zugefügt und ihr Buch dazu benutzt, um sie «zu demütigen und in Verlegenheit zu bringen», hiess es in der Klageschrift. Zwei Monate später reichte auch Morgan Carey (64), der Bruder der Sängerin, eine ähnliche Klage ein, die laut diversen Berichten von US-Medien noch immer hängig sein soll.

Mariah Carey hat sich zu den rechtlichen Anstrengungen ihrer Familienmitglieder bisher nicht geäussert. Zu ihren Geschwistern hat die Sängerin seit Jahren keinen Kontakt mehr. «Um meinen Seelenfrieden zu bewahren, ermutigte mich mein Therapeut dazu, meine Familie buchstäblich umzubenennen und neu zu gestalten», schreibt die Sängerin in ihrer Biografie. «Ich musste aufhören zu erwarten, dass sie eines Tages auf wundersame Weise die Mama, der grosse Bruder und die grosse Schwester werden, von denen ich geträumt hatte.»

Werbung