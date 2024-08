1/5 Mariah Carey muss einen doppelten Schicksalsschlag hinnehmen: Am Wochenende ist nicht nur ihre Mutter Patricia,...

Mariah Carey (55) muss zwei Schicksalsschläge meistern: An nur einem Tag hat die Sängerin sowohl ihre Mutter Patricia (†87) als auch ihre Schwester Alison (†63) verloren. Das hat Carey in einem Statement, das dem US-Magazin «People» vorliegt, bestätigt. «Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe», erklärt Carey. «Traurigerweise hat meine Schwester in einer tragischen Wendung am selben Tag ihr Leben verloren.»

Verhältnis zu ihrer Mutter war kompliziert

Weiter sagt Mariah Carey: «Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb.» Sie sei dankbar für die Liebe sowie Unterstützung aller und sie hoffe, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit nicht verletzt werde. Carey hat sich dazu bisher nicht anderweitig geäussert. Auch Angaben zur Todesursache ihrer Mutter und ihrer Schwester gibt es derzeit nicht.

Eine komplizierte Liebe verbinde ihr Herz und das ihrer Mutter, schrieb die Sängerin dem Bericht zufolge in ihren 2020 erschienenen Memoiren «The Meaning of Mariah Carey». «Wie viele Aspekte meines Lebens war auch meine Reise mit meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten», heisse es in dem Buch. «Es gab nie nur Schwarz und Weiss – es war ein ganzer Regenbogen an Gefühlen.»

Fans kondolieren der Sängerin auf Instagram

Unter einem Beitrag auf Instagram vom 11. August hinterlassen Fans in den Kommentaren erste Beileidsbekundungen. «Mein herzliches Beileid, Mimi. Gott segne die Seelen deiner Mutter und deiner Schwester», schreibt ein Follower etwa. Eine andere Person erklärt: «Mein herzliches Beileid, Mariah. Ich sende dir Gebete und viel Liebe.»