Mariah Carey muss Weihnachtskonzert wegen Krankheit absagen

1/5 Mariah Carey musste ihr Konzert in Pittsburgh absagen. Foto: imagecollect

Auf einen Blick Mariah Carey sagt Konzert in Pittsburgh wegen Grippe kurzfristig ab

Fans zeigen Verständnis, Ticketpreise werden vollständig zurückerstattet

Die «Königin von Weihnachten» ist krank: Mariah Carey (55) musste ihr Konzert in Pittsburgh absagen – nur wenige Stunden bevor sie am Mittwochabend (11. Dezember) auf die Bühne gehen sollte. Auf X erklärte die Sängerin: «Pittsburgh, es tut mir leid, mitteilen zu müssen, dass ich die Grippe bekommen habe. Es bricht mir das Herz, dass ich die Show heute Abend leider absagen muss. Ich liebe euch alle so sehr.»

Einen neuen Termin für die Show gibt es offenbar nicht, die Verkaufsplattform Ticketmaster kündigte an, dass eine vollständige Rückerstattung der Ticketpreise erfolgen würde. Das Konzert sollte Teil von Mariah Careys diesjähriger Weihnachtstour «Mariah Carey's Christmas Time» sein, die am 6. November in Highland, Kalifornien, startete und am 17. Dezember in New York City zu Ende gehen soll. Die nächste Show ist für den 13. Dezember in Newark, New Jersey, geplant.

Ihre Fans sehen es ihr nach: «So traurig, aber ich hoffe, es geht dir gut», schreibt ein X-Nutzer und postet das Outfit, das er für den Abend geplant hatte. «Gute Besserung! Deine Gesundheit ist das Wichtigste, also bitte erhole dich gut», schreibt eine weitere Userin.

Mariah Carey feiert Nummer eins in den Charts

Erst Anfang der Woche hatte Mariah Carey auf der Bühne in Raleigh, North Carolina, gefeiert, dass ihr Weihnachtshit «All I Want For Christmas Is You» 30 Jahre nach seinem Erscheinen wieder auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard-Charts steht.

Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem zu sehen ist, wie ihre Zwillinge Moroccan und Monroe (13) sie auf der Bühne überraschen. «Ich hätte mir keine bessere Zeit oder einen besseren Ort erträumen können, um die Nachrichten zu feiern, als auf der Bühne mit meinen tollen Fans, meinen Kindern und meiner ‹Christmas Time›-Tourfamilie. Ich liebe euch und bin euch allen so dankbar», schrieb sie dazu.